Короткий посібник від «Зайки», як залишитися в проєкті «Холостяк» без троянди

Відбулася найяскравіша єгипетська Церемонія троянд. Головний герой і Холостяк Михайло Заливако у 8 випуску таки попрощався з однією учасницею. Хоча планував з двома. Однак Юля змогла змінити всі плани чоловіка. Як залишитися в проєкті «Холостяк», не отримавши троянди на Церемонії? Короткий посібник від учасниці Юлі «Зайки».

На Церемонію троянд Юля «Зайка» знову прийшла в пригніченому настрої. Цього разу все тому, що вона не ладнає з суперницями, а самій їй здається, що Міша обділив її увагою. І це незважаючи на те, що на тижні у них було доволі пристрасне індивідуальне побачення в спа.

Однак це не все, що стало перепоною для пари. Дівчина так і не була до кінця відверта з Мішею. Адже не змогла розповісти все про минулі стосунки. Ба більше, на відеозверненні Юля почала скаржитися на інших учасниць. Загалом Холостякові набридло доводити дівчині, що він до неї щось відчуває.

«На побаченнях — вогонь полум’яний. А під час розмови і диму немає. Мені набридло доводити, що між нами є симпатія. Я втомився намагатися зрозуміти твоє мовчання, розбиратися з твоїм поганим настроєм», — підсумував Михайло.

Та для дівчини цих слів було замало, щоб попрощатися. Тому «Зайка» буквально почала просити вибачення і обніматися. Зрештою й зовсім освідчилась у коханні. Тому Міша вирішив залишити дівчину, незважаючи на те, що спочатку в нього не було троянди для Юлі.

«Це останній шанс», — зазначив Холостяк

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