Состоялась 9 Церемония роз. Главный герой принял неожиданное, однако взвешенное и окончательное решение. Михаил Заливако попрощался с Юлей, и на сей раз точно. Данный на прошлой неделе последний шанс был неоправдан и глупо использован участницей. Как и почему Миша попрощался с Юлей «Зайкой» — читайте в материале.

Последней к Холостяку на Церемонии вышла Юля. Однако роз уже не было. Накануне «Зайка» в видеообращении не могла даже внятно записать приветствие. И как только включалась камера, она натягивала улыбку. Безусловно, Холостяк это заметил и убедился, что Юля не может выражать искренних чувств либо попросту их не имеет.

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«Когда не находишь слов, лучше сказать, что их нет. А не придумывать на ходу обращения… зачем здесь быть, если нет чувств? У меня есть чувства, которые не проходят за день. Но любовь — это путь двоих. Я злюсь на себя, потому что мне кажется, что я прогадал. И то, что ты говоришь, не соответствует тому, что ты делаешь. И мне больно, потому что сегодня я тебя отпускаю», — отметил Холостяк.

Юля в ответ очередной раз промолчала, и даже на вопрос, что она чувствует к Мише, ответа не последовало. Уже сидя в машине, участница начала говорить. Был ли в этом смысл — вопрос сложный, ведь девушка призналась в своей любви к Холостяку по пути домой.

«У меня такое впечатление, что как только в моей жизни все хорошо, мне сразу нужно это испортить. Сама все разрушила, как всегда. Сердце мое разбито, хотя я всей душой люблю. Но я не знаю, как это показать. Я его люблю, а он даже не узнает об этом», — в слезах призналась Юля.

«Прощание было ужасным. Сложно. Нравилась и нравится. Я просчитался», — заключил Холостяк.

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