Друга спроба попрощатися: хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 9 випуску?

Відбулася 9 Церемонія троянд. Головний герой ухвалив несподіване, проте виважене і остаточне рішення. Михайло Заливако попрощався з Юлею, і цього разу точно. Даний минулого тижня останній шанс був невиправданий і нерозумно використаний учасницею. Як і чому Міша попрощався з Юлею «Зайкою» — читайте в матеріалі.

Останньою до Холостяка на Церемонії вийшла Юля. Однак троянд уже не було. Напередодні «Зайка» у відеозверненні не могла навіть нормально записати привітання. Щойно вмикалася камера, вона натягувала усмішку. Звісно, Холостяк це помітив і переконався, що Юля не може виражати щирі почуття або просто їх не має.

«Коли не знаходиш слів, краще сказати, що їх немає. А не вигадувати на ходу звернення… Навіщо тут бути, якщо немає почуттів? У мене є почуття, які не минають за день. Але кохання — це шлях двох. Я злюся на себе, тому що мені здається, що я помилився. І те, що ти говориш, не відповідає тому, що ти робиш. І мені боляче, тому що сьогодні я тебе відпускаю», — зазначив Холостяк.

Юля у відповідь вкотре промовчала, і навіть на запитання, що вона почуває до Міші, відповіді не було. Уже сидячи в авто, учасниця почала говорити. Чи був у цьому сенс — питання складне, адже дівчина зізналась у коханні до Холостяка дорогою додому.

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«У мене таке враження, що як тільки в моєму житті все добре, мені відразу потрібно це зіпсувати. Сама все зруйнувала, як завжди. Серце моє розбите, хоча я всією душею кохаю. Але я не знаю, як це показати. Я його кохаю, а він навіть не дізнається про це», — у сльозах зізналася Юля.

«Прощання було жахливим. Складно. Подобалася і подобається. Я прорахувався», — підсумував Холостяк.

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