Шлях фіналістки Юлі «Зайки» на проєкті «Холостяк»-11

Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного проєкту «Холостяк»-11. Головний герой вручив своїй обраниці каблучку та освідчився в коханні. Однак з іншою фіналісткою йому довелося попрощатися. Юля «Зайка» не стала тією, кого так довго шукав Михайло Заливако. Звісно, фінал — це завжди сльози і розбите серце однієї з учасниць. Так Юля «Зайка», всупереч усім поверненням на проєкті, не стала обраницею Холостяка. Яким же був шлях Юлі в реаліті «Холостяк»-11 — згадаймо разом.

Перша вечірка — завжди хвилюючий і мегаемоційний момент. Багато дівчат і лише один Холостяк. Тому підкорювати і запам’ятовуватися потрібно вміло. У Юлі вийшло найкраще, адже замість вечірньої сукні дівчина віддала перевагу величезному плюшевому костюму зайця. Відтоді серед суперниць і навіть для самого Михайла Юля стала «Зайкою».

Уже на другому тижні Михайло запросив саме Юлю на перше індивідуальне побачення. Тоді чоловік зазначив, що він не міг залишити без уваги всі її старання запам’ятатися. Тому вирішив спільно виготовити каблучки з гравіюванням. Юля написала на каблучці Михайла «Зайка», а Холостяк — «Похрумтимо?».

Ще тоді Міша зізнався, що в нього по-справжньому тьохнуло до дівчини. Почуття посилювалися, проте бар’єр між ними був нездоланний. Тиждень Юля була відсутня через хворобу. Вона повернулася наприкінці 3 випуску і змогла отримати свій довгоочікуваний перший поцілунок.

Тоді суперниці дізналися про існування двох будинків і з обуренням з’ясовували стосунки й висували свої претензії. Юля тим часом вирішила запросити Холостяка на особисту розмову, де почуття взяли гору.

У 6 випуску Михайло Заливако вперше побачив соціальні мережі учасниць. Тоді Instagram Юлі здався йому занадто ідеальним і схожим на обкладинки журналів. Це спричинило непорозуміння, адже дівчина позиціонувала себе абсолютно інакше. І щоб зняти всі маски, Холостяк запросив її на групове побачення на театральну майстерність. Юля перевела все на жарт, і лише під час особистої розмови тет-а-тет заговорила про свої почуття та образи. Щоб усе загладити, запропонувала Холостякові поцілуватися.

На 7 тижні в Єгипті «Зайка» просто відмовилася від побачення, поступившись ним Джессіці. Тоді Мішу здивував такий учинок, адже через програш у шашки Юля так просто опустила руки. Та щоб загладити свою провину, на Церемонії троянд вона вирішила «затіяти движуху» і запросила Мішу на розмову, щоб знову поцілуватися. Холостяк, безумовно, не міг до кінця зрозуміти, як Юля бачить фундамент взаємин.

Щоб остаточно помиритися, Міша покликав Юлю на індивідуальне побачення до спа. 8 випуск став, мабуть, найпалкішим, коли двоє ледве стримувалися в пориві пристрасті. Однак після цього побачення учасниця знову засумнівалася в щирих почуттях Михайла. На Церемонію троянд вона прийшла в пригніченому настрої. Цього разу через те, що не ладнала з суперницями, а самій їй здавалося, що Міша обділив її увагою. Холостяк рішуче налаштувався попрощатися з дівчиною, адже йому набридло доводити, що він до неї щось почуває. Проте тоді спрацював короткий посібник від Юлі «Зайки», і вона змогла залишитися на проєкті.

Тому з 9 тижня Юля стала настільки активною і впевненою, що прийшла на індивідуальне побачення Ані Богдан. Такий учинок здивував і порадував Холостяка. Чоловік зазначив, що він знову бачить ту дівчину, яка так йому подобається. Але, як то кажуть, недовго музика грала. Адже до кінця випуску Юля знову закрилася і засумнівалася в почуттях Михайла. Цього разу на Церемонії троянд Холостяк остаточно провів дівчину. Юля вкотре промовчала, і навіть на запитання, що вона почуває до Міші, відповіді не було. Уже сидячи в авто, учасниця почала говорити. Чи був у цьому сенс? Мабуть, так, адже вже через тиждень «Зайка» сама ж повернулася на проєкт.

В 11 випуску Юля передала головному героєві записку, у якій попросила його про зустріч. Виправлені помилки пробудили нові почуття у двох. Вони зі швидкістю світла надолужили згаяне і за один вечір познайомилися з батьками одне одного.

Фінальний випуск відбувся у спекотному місті майбутнього — Дубаї. Та навіть тут чоловік захотів здивувати учасницю і відшукав для неї пінгвінів. Відбулась романтична вечеря на тлі співучих фонтанів, які надихнули пару танцювати. Традиційно Холостяк і фіналістка можуть усамітнитися на останньому побаченні. Це дало двом змогу відверто обговорити, яким вони бачать своє майбутнє.

Вперше в історії проєкту вибула учасниця не тільки повернулася в реаліті, а й стала його фіналісткою. Михайло робив вибір між двох дівчат. Проте випав він не на Юлю. Спекотний Дубай допоміг головному героєві визначитися й усвідомити, що він кохає іншу. У чому Міша зізнався на фінальній Церемонії вручення каблучки.

Під час прощання Юля повернула Холостякові каблучку з гравіюванням.

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