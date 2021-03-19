Перший і затяжний поцілунок проєкту «Холостяк»-11: кого поцілував Михайло Заливако

Відбувся перший поцілунок 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк»! Такий романтичний і делікатний момент Михайло Заливако розділив із «Зайкою» Юлею. Як це відбулося? І скільки тривав перший поцілунок двох — читайте в матеріалі.

У 3 випуску дівчата дізналися про існування двох будинків. Тому Будинок на озері запросив Михайла на розмову, щоб запитати, чим же керувався чоловік, залишаючи всіх на проєкті.

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Поки суперниці з’ясовували стосунки і висували свої претензії, Юля вирішила запросити Холостяка на особисту розмову. Однак в усамітненні розмова так і не відбулася. «Зайка» зізналася, що дуже скучила і не має наміру з’ясовувати стосунки. Недовго дивлячись одне на одного, двоє поцілувалися!

Так у 3 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11 відбувся перший поцілунок. За підсумком тету головний герой вручив Юлі троянду. Дівчина ще довго відмовлялася відпускати чоловіка назад до суперниць. Тож перший поцілунок плавно переріс і в другий, і третій, і четвертий.

«Мені, правда, захотілося її поцілувати. Було дуже приємно. Юля хороша. Так, я можу сказати, що вона мені симпатична», — прокоментував Михайло.

Нагадаємо, що минулого тижня Холостяк запросив Юлю на перше індивідуальне побачення сезону. Тоді двоє обмінялися каблучками власного виготовлення з гравіруванням. А ось як складуться стосунки пари далі — стежте в наступних випусках реаліті «Холостяк»-11!

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