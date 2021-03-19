Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Перший і затяжний поцілунок проєкту «Холостяк»-11: кого поцілував Михайло Заливако

19.03.2021

Відбувся перший поцілунок 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк»! Такий романтичний і делікатний момент Михайло Заливако розділив із «Зайкою» Юлею. Як це відбулося? І скільки тривав перший поцілунок двох — читайте в матеріалі.

У 3 випуску дівчата дізналися про існування двох будинків. Тому Будинок на озері запросив Михайла на розмову, щоб запитати, чим же керувався чоловік, залишаючи всіх на проєкті.

Більше на тему: Залишила проєкт «Холостяк» за власним бажанням: чому пішла експорноактриса «Адель Асанті» Настя

Поки суперниці з’ясовували стосунки і висували свої претензії, Юля вирішила запросити Холостяка на особисту розмову. Однак в усамітненні розмова так і не відбулася. «Зайка» зізналася, що дуже скучила і не має наміру з’ясовувати стосунки. Недовго дивлячись одне на одного, двоє поцілувалися!

Так у 3 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11 відбувся перший поцілунок. За підсумком тету головний герой вручив Юлі троянду. Дівчина ще довго відмовлялася відпускати чоловіка назад до суперниць. Тож перший поцілунок плавно переріс і в другий, і третій, і четвертий.

«Мені, правда, захотілося її поцілувати. Було дуже приємно. Юля хороша. Так, я можу сказати, що вона мені симпатична», — прокоментував Михайло.

Нагадаємо, що минулого тижня Холостяк запросив Юлю на перше індивідуальне побачення сезону. Тоді двоє обмінялися каблучками власного виготовлення з гравіруванням. А ось як складуться стосунки пари далі — стежте в наступних випусках реаліті «Холостяк»-11!

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати