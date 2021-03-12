Кому дісталася каблучка на проєкті «Холостяк»-11 вже у 2 випуску?

2 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11 стрімко набирає обертів. На самому початку тижня запрошення на індивідуальне побачення отримала Юля «Зайка». Шофер відразу ж забрав дівчину і відвіз на зустріч до Холостяка. Який сюрприз вирішив зробити Михайло учасниці? І невже у 2 випуску вже вручено каблучку? Більше — в матеріалі.

Головний герой зустрів Юлю біля ЦУМу, де повідомив, що на них чекає шопінг. Чоловік вирішив вибрати сукню, у якій учасниця вирушить із ним на вечерю. Холостяк пропонував свої варіанти, однак дівчина в першу чергу хотіла похвалитися ногами.

«Я не очікувала, що з боку Михайла відразу будуть такі жести. Я, правда, ніби в романтичному кіно. Мені дуже подобається така увага», — прокоментувала Юля.

Після шопінгу двоє вирушили виготовляти каблучки. Михайло зізнався, що йому захотілося щось залишити на пам’ять дівчині. І доволі символічними стали прикраси. Холостяк запропонував не тільки самостійно їх викатати, а й додати гравіювання. Юля написала для Холостяка «Зайка», а Міша — «Похрумтимо?».

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Нагадаємо, що на Першій вечірці учасниця під час особистого спілкування поставила «дуже серйозне запитання», чи любить Холостяк моркву. Тоді двоє і домовилися похрумтіти у майбутньому.

Під час вечері Міша і Юля обговорили перші поцілунки, шкільні закоханості і спорт. «Мені дуже сподобався сьогоднішній вечір. І хочеться, щоб у твоєму житті, як і моєму, було більше таких моментів. Завжди класно, коли вони повторюються. Тому хочу дати тобі троянду», — підсумував Холостяк.

«Вона прикольна, дуже проста. Мені подобається мій стан із нею. Далі буде більше», — поділився Михайло своїм враженням від першого індивідуального побачення з Юлею.

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