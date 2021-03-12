2 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11 стремительно набирает обороты. В самом начале недели приглашение на индивидуальное свидание получила Юля «Зайка». Шофер сразу же забрал девушку и отвез на встречу к Холостяку. Какой сюрприз решил сделать Михаил участнице? И неужели во 2 выпуске уже вручено кольцо? Больше — в материале.

Главный герой встретил Юлю у ЦУМа, где сообщил, что их ждет шопинг. Мужчина решил выбрать платье, в котором участница отправится с ним на ужин. Холостяк предлагал свои варианты, однако девушка в первую очередь хотела похвастаться ногами.

«Я не ожидала, что со стороны Миши сразу будут такие жесты. Я, правда, будто в романтическом кино. Мне очень нравится такое внимание», — прокомментировала Юля.

После шопинга двое отправились изготавливать кольца. Михаил признался, что ему захотелось что-то оставить на память девушке. И довольно символичными стали украшения. Холостяк предложил не только самостоятельно их выкатать, но и добавить гравировки. Юля написала для Холостяка «Зайка», а Миша — «Похрустим?».

Больше по теме: Как девушка в костюме зайца старалась покорить Холостяка

Напомним, что на Первой вечеринке участница во время личного общения задала «очень серьезный вопрос», любит ли Холостяк морковку. Тогда двое и договорились похрустеть в будущем.

Во время ужина Миша и Юля обсудили первые поцелуи, школьные влюбленности и спорт. «Мне очень понравился сегодняшний вечер. И хочется, чтобы в твоей жизни, как и моей, было больше таких моментов. Всегда классно, когда они повторяются. Поэтому хочу дать тебе розу», — заключил Холостяк.

«Она прикольная, очень простая. Мне нравится мое состояние с ней. Дальше будет больше», — поделился Михаил своим впечатлением от первого индивидуального свидания с Юлей.

Читайте нас также в Viber и Telegram