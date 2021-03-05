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Как девушка в костюме зайца старалась покорить Холостяка

05.03.2021

На Первой вечеринке девушки стараются удивлять всеми возможными способами. Кто-то тайно пробирается в зал, кто-то ест селедку, запивая молоком, а кто-то приезжает в костюме огромного плюшевого зайца. Как Юля удивляла Холостяка Михаила и под каким предлогом согласилась-таки снять костюм? Смотрите и читайте в материале.

Такого появления Михаил Заливако точно не ожидал. Из лимузина одна за другой выходили нарядные девушки в вечерних платьях, пока в один момент процесс не замедлился. Огромный плюшевый заяц с трудом выбирался с заднего сиденья, а после вслепую добирался до двери. Холостяк понял, что зайцу необходима помощь, и пошел навстречу. 

Предложение снять огромную голову было отклонено. «Только после личного общения», — прозвучали условия от Юли.  

Недолго думая, Холостяк пригласил девушку на личный разговор, в ходе которого ему таки удалось узнать, кто скрывался в костюме зайца. Главный герой был приятно удивлен, когда увидел хрупкую и красивую девушку. 

«Я не ожидал, что она такая красивая. Обычно свою внешность пытаются спрятать, когда не уверены в себе. Но в этом случае я приятно удивлен», — отметил Миша.   

Больше о Юле — ЗДЕСЬ!


Как сложатся взаимоотношения пары дальше — следите! Вручит ли Михаил Юле розу? 

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