Як дівчина в костюмі зайця намагалася підкорити Холостяка

На Першій вечірці дівчата намагаються дивувати всіма можливими способами. Хтось таємно пробирається до зали, хтось їсть оселедець, запиваючи молоком, а хтось приїжджає в костюмі величезного плюшевого зайця. Як Юля дивувала Холостяка Михайла і за якої умови погодилася-таки зняти костюм? Дивіться і читайте в матеріалі.

Такої появи Михайло Заливако точно не очікував. З лімузина одна за одною виходили ошатні дівчата у вечірніх сукнях, поки в один момент процес не сповільнився. Величезний плюшевий заєць насилу вибирався з заднього сидіння, а відтак наосліп добирався до дверей. Холостяк зрозумів, що зайцеві необхідна допомога, і пішов назустріч.

Пропозиція зняти величезну голову була відхилена. «Тільки після особистого спілкування», — прозвучали умови від Юлі.

Недовго думаючи, Холостяк запросив дівчину на особисту розмову, в ході якої йому таки вдалося дізнатися, хто переховувався в костюмі зайця. Головний герой був приємно здивований, коли побачив тендітну і красиву дівчину.

«Я не очікував, що вона така красива. Зазвичай свою зовнішність намагаються приховати, коли не впевнені в собі. Але в цьому випадку я приємно здивований», — зауважив Михайло.

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Як складуться взаємини пари далі — слідкуйте! Чи вручить Михайло Юлі троянду?

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