Залишила проєкт «Холостяк» за власним бажанням: чому пішла експорноактриса «Адель Асанті» Настя

На початку 3 тижня відбулася вечірка, приурочена до дня народження учасниці. Однак обстановка загострилася дуже швидко, коли дівчата почали запрошувати Холостяка на приватне спілкування, а інші тим часом думати про холодну помсту. Це стало вагомим аргументом для Насті, щоб залишити проєкт. Чому вона пішла? Більше дізнайтеся в нашому матеріалі.

Під час вечірки Аліса запросила Холостяка на особисте спілкування. Це дуже вже не сподобалося деяким дівчатам, які почали бурхливо обговорювати план помсти за спиною. Настя довго мовчки спостерігала за всім, що відбувається. І в один момент усвідомила, що не бажає більше залишатися в такій атмосфері.

«Я йду. Боротися за чоловіка в такій обстановці я не можу. І залишатися в такому колективі я теж не хочу. Я зрозуміла, що морально мені буде дуже важко жити в обстановці лицемірства», — зазначила Настя.

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Дівчина зізналася Холостякові, що вона не зможе жити в колективі, де суперниці готові влаштувати «темну» іншій учасниці за особисте спілкування. Михайло запропонував Насті переїхати в інший будинок, щоб уникнути дискомфорту і страху. Однак вона ухвалила остаточне рішення залишити проєкт.

«Я краще піду зараз, ніж потім у сльозах, коли закохаюся в Мішу. Я хотіла б залишитися з ним друзями, і було б дуже круто, якби у мене був такий друг, як Міша», — підсумувала дівчина.

«Вона дуже важко підпускає до себе людей. Швидше за все, і дуже важко з ними розлучається. Вона дуже вибірково підходить до вибору партнера, незважаючи на її минуле», — прокоментував Холостяк.

Так у 3 випуску реаліті «Холостяк»-11 проєкт залишила Настя. Хто ще вирушить додому? Стежте за розвитком подій на телеканалі СТБ!

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