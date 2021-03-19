В начале 3 недели состоялась вечеринка, приуроченная ко дню рождения участницы. Однако обстановка накалилась очень быстро, когда девушки начали приглашать Холостяка на личное общения, а другие тем временем думать о холодной мести. Это стало весомым аргументом для Насти, чтобы покинуть проект. Почему она ушла? Больше узнайте в нашем материале.

Во время вечеринки Алиса пригласила Холостяка на личное общение. Это уж больно не понравилось некоторым девушкам, которые начали бурно обсуждать план мести за спиной. Настя долго молча наблюдала за всем происходящим. И в один момент осознала, что не желает больше оставаться в такой атмосфере.

«Я ухожу. Бороться за мужчину в такой обстановке я не могу. И оставаться в таком коллективе я тоже не хочу. Я поняла, что морально мне будет очень тяжело жить в обстановке лицемерия», — отметила Настя.

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Девушка призналась Холостяку, что она не сможет жить в коллективе, где соперницы готовы устроить «темную» другой участнице за личное общение. Михаил предложил Насте переехать в другой дом во избежание дискомфорта и страха. Однако она приняла окончательное решение покинуть проект.

«Я лучше уйду сейчас, чем потом в слезах, когда влюблюсь в Мишу. Я бы хотела остаться с ним друзьями, и было бы очень круто, если бы у меня был такой друг, как Миша», — заключила девушка.

«Она очень тяжело подпускает к себе людей. Скорее всего, и очень тяжело с ними расстается. Она очень избирательно подходит к выбору партнера, несмотря на ее прошлое», — прокомментировал Холостяк.

Так в 3 выпуске реалити «Холостяк»-11 проект покинула Настя. Кто ещё отправиться домой? Следите за развитием событий на телеканале СТБ!

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