Одной из участниц проекта «Холостяк»-11 стала порноактриса Адель Асанти. Настоящее имя девушки — Анастасия. Во 2 выпуске все соперницы и сам главный герой узнали о ее прошлом. Что известно о новой участнице? В чем разница между Адель Асанти и просто Настей? И чего девушка боится больше всего? Подробнее — в материале.

Для начала Насте пришлось признаться девушкам в доме, кем она является. Ведущий Григорий Решетник предложил каждой написать несколько минусов своей работы. Порноактриса указала следующие:

Мужчины не воспринимают всерьез.

Осуждение других людей.

«Я порноактриса и “Плейбой”-модель. Но я закончила свою карьеру. Занималась этим 4 года. Недавно я почувствовала, что все, стоп. Теперь хочу создавать семью. Мне важно, чтобы об этом знал Миша. Либо принимает он меня, либо нет. Самое главное, что я вовремя остановилась и сделала выбор в пользу семьи», — отметила Настя.

Также участница призналась, что выбор ее профессии осуждают в Украине все, поскольку эта деятельность нелегальна. Закончив с карьерой, Анастасия пошла обучаться на сексолога.

«Очень много я слышала плохого в свой адрес и адрес своих родителей. Я сама из бедной семьи. Отца у меня нет, он меня бросил. С ним по сей день я не общаюсь», — делится Настя.

Во время общения с Холостяком участница таки призналась. Мужчина отнесся к этому с пониманием и не стал осуждать ее. Настя очень нервничала, но набралась смелости, чтобы озвучить самые большие страхи.

«Перед проектом я официально заявила, что ушла из порнобизнеса. Сюда я пришла не как Адель Асанти, а как Настя. Перестав сниматься, я побыла наедине с собой. Честно, я поняла, что поменялась. И я рада, что это осознаю и вижу. Пиар мне не надо, меня все знают. Деньги у меня есть. Боюсь остаться одна. Я хочу семью, детей. Пора мне строить отношения, но моя прошлая профессия была очень откровенной. Поэтому страшно, что ни один мужчина меня не возьмет в жены», — признается участница 11 сезона.

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«Многие не понимают, что во мне два человека: мой образ и я настоящая. Адель — это тот человек, который не боится говорить про секс, который не боится камеры, без комплексов, без страха. А Настя — это тот человек, который спокойный, домашний. Я не курю, не пью, не гуляю. Сижу дома, хожу в спортзал. Почти ни с кем не общаюсь. Я боюсь к себе кого-то подпустить как на психологическом, так и на физическом уровне. В реальной жизни я не занимаюсь сексом. У меня была ситуация, когда за мной ухаживал мужчина. Но когда встал вопрос об интимной близости, я сразу закрылась. Всегда кажется, что мужчины хотят меня использовать, переспать один раз, чтобы попробовать. Кажется, что они не видят во мне человека. Мне грустно, потому что я одинока», — заключила Анастасия.

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