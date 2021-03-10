Два дома участниц проекта «Холостяк»-11: как Михаил Заливако поделил соперниц
Состоялся 1 выпуск романтического реалити. Холостяк Михаил не смог отпустить ни одну девушку. Причиной стало желание ближе познакомиться с каждой и не ошибиться с первым впечатлением. Напомним, что ранее мы уже рассказывали о новых правилах проекта, согласно которым главный герой решил оставить всех участниц. Как Михаил Заливако поделил соперниц, и кто из девушек попал в Дом у озера, а кто — в Дом в лесу?
У команды проекта возник вопрос, как же разместить всех участниц, которых аж 29? Миша, дабы не полагаться на обманчивое первое впечатление, предложил поселить соперниц в двух разных домах!
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После знакомства с Холостяком девушки отправлялись в зал, где их ждали диваны разных категорий: «честная», «умная», «красивая» или «авантюрная». Однако некоторые участницы 11 сезона отправлялись в дом, так и не дойдя до зала.
Также Михаил вручал розы после личного общения, не возвращая девушек на вечеринку. Поэтому каждая думала, что именно она получила розу первого впечатления и отправляется в дом. А остальные были уверены, что Михаил попросту провожал соперниц домой.
Таким образом, сформировалось два дома: Дом у озера и Дом в лесу.
В Доме у озера остались:
Юля
Юля
Катя
Вика
Дана
Ульяна
Лиза
Хана
Саша
Розали
Ксюша
Кристина
Алла
Аня
Джессика
В Дом в лесу отправились:
Аня
Лена
Аня
Оля
Юля
Лола
Надин
Валя
Валя
Настя
Оля
Даша
Таня
Алиса
Не пропустите 2 выпуск романтического реалити «Холостяк» уже в эту пятницу, 12 марта, в 19:00 на телеканале СТБ! Как отреагируют девушки, когда узнают, что есть еще один дом? И с кем Михаил попрощается?