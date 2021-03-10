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Два дома участниц проекта «Холостяк»-11: как Михаил Заливако поделил соперниц

10.03.2021

Состоялся 1 выпуск романтического реалити. Холостяк Михаил не смог отпустить ни одну девушку. Причиной стало желание ближе познакомиться с каждой и не ошибиться с первым впечатлением. Напомним, что ранее мы уже рассказывали о новых правилах проекта, согласно которым главный герой решил оставить всех участниц. Как Михаил Заливако поделил соперниц, и кто из девушек попал в Дом у озера, а кто — в Дом в лесу?

У команды проекта возник вопрос, как же разместить всех участниц, которых аж 29? Миша, дабы не полагаться на обманчивое первое впечатление, предложил поселить соперниц в двух разных домах!

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После знакомства с Холостяком девушки отправлялись в зал, где их ждали диваны разных категорий: «честная», «умная», «красивая» или «авантюрная». Однако некоторые участницы 11 сезона отправлялись в дом, так и не дойдя до зала. 

Также Михаил вручал розы после личного общения, не возвращая девушек на вечеринку. Поэтому каждая думала, что именно она получила розу первого впечатления и отправляется в дом. А остальные были уверены, что Михаил попросту провожал соперниц домой. 

Таким образом, сформировалось два дома: Дом у озера и Дом в лесу.

В Доме у озера остались:

Юля 

Юля 

Катя 

Вика 

Дана 

Ульяна 

Лиза 

Хана 

Саша 

Розали 

Ксюша 

Кристина 

Алла 

Аня 

Джессика 

В Дом в лесу отправились:

Аня 

Лена

Аня 

Оля 

Юля 

Лола 

Надин 

Валя 

Валя 

Настя

Оля

Даша 

Таня 

Алиса 

Не пропустите 2 выпуск романтического реалити «Холостяк» уже в эту пятницу, 12 марта, в 19:00 на телеканале СТБ! Как отреагируют девушки, когда узнают, что есть еще один дом? И с кем Михаил попрощается?

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