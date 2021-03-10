Состоялся 1 выпуск романтического реалити. Холостяк Михаил не смог отпустить ни одну девушку. Причиной стало желание ближе познакомиться с каждой и не ошибиться с первым впечатлением. Напомним, что ранее мы уже рассказывали о новых правилах проекта, согласно которым главный герой решил оставить всех участниц. Как Михаил Заливако поделил соперниц, и кто из девушек попал в Дом у озера, а кто — в Дом в лесу?

У команды проекта возник вопрос, как же разместить всех участниц, которых аж 29? Миша, дабы не полагаться на обманчивое первое впечатление, предложил поселить соперниц в двух разных домах!

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После знакомства с Холостяком девушки отправлялись в зал, где их ждали диваны разных категорий: «честная», «умная», «красивая» или «авантюрная». Однако некоторые участницы 11 сезона отправлялись в дом, так и не дойдя до зала.

Также Михаил вручал розы после личного общения, не возвращая девушек на вечеринку. Поэтому каждая думала, что именно она получила розу первого впечатления и отправляется в дом. А остальные были уверены, что Михаил попросту провожал соперниц домой.

Таким образом, сформировалось два дома: Дом у озера и Дом в лесу.

В Доме у озера остались:

Юля

Юля

Катя

Вика

Дана

Ульяна

Лиза

Хана

Саша

Розали

Ксюша

Кристина

Алла

Аня

Джессика

В Дом в лесу отправились:

Аня

Лена

Аня

Оля

Юля

Лола

Надин

Валя

Валя

Настя

Оля

Даша

Таня

Алиса

Не пропустите 2 выпуск романтического реалити «Холостяк» уже в эту пятницу, 12 марта, в 19:00 на телеканале СТБ! Как отреагируют девушки, когда узнают, что есть еще один дом? И с кем Михаил попрощается?

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