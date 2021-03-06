Долгожданная премьера самого романтического проекта весны вышла на телеэкраны! Главный герой 11 сезона реалити «Холостяк» Михаил Заливако познакомился со всеми участницами, которые старались удивить его и запомниться. Но на Первой вечеринке Михаил решил изменить правила, чего ещё не делал ни один из героев! Больше — в материале.

Правила проекта — это сокращенные жизненные реалии, которые проживают пары на пути к счастливым отношениям: первая встреча, знакомство, свидания и финальный выбор. Каждый год главные герои встречали участниц на Первой вечеринке и, руководствуясь впечатлениями, делали свой выбор в пользу 15 девочек. Остальные 10 сразу отправлялись домой.

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В 11 сезоне главный герой меняет правила! Ещё во время старта вечеринки Михаил принял решение вручать девушкам розы и отправлять некоторых прямо в дом (не приглашая на саму вечеринку, конечно же). Чего, безусловно, не знают остальные девушки, находящиеся в эпицентре событий на диванах.

Каждая соперница с уверенностью принимает розу, думая, что она первая и единственная едет в дом. Но по приезду понимает, что там ее ждут и другие девушки.

«Мне потребуется пообщаться индивидуально с каждой, чтобы понять, есть ли у нас будущее. Чтобы сделать выбор, первого впечатления недостаточно, ведь оно может быть ошибочным. И у меня должно быть время. Поэтому я не хочу прощаться ни с кем сегодня. В моей жизни было много раз так, что я думал о человеке хорошо, а потом оказывалось наоборот».

Чтобы вместить всех участниц, Холостяк предложил второй дом, куда уедут все оставшиеся девушки с вечеринки. Более того, соперницы не будут знать о существовании других девушек…

Полный список участниц смотрите ЗДЕСЬ!

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