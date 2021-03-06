Хто став учасницями 11 сезону: Холостяк змінює правила і залишає всіх дівчат

Довгоочікувана прем’єра найромантичнішого проєкту весни вийшла на телеекрани! Головний герой 11 сезону реаліті «Холостяк» Михайло Заливако познайомився з усіма учасницями, які намагалися здивувати його і запам’ятатися. Та на Першій вечірці Холостяк вирішив змінити правила, чого ще не робив жоден з героїв! Більше — в матеріалі.

Правила проєкту — це скорочені життєві реалії, які проживають пари на шляху до щасливих стосунків: перша зустріч, знайомство, побачення і фінальний вибір. Щороку головні герої зустрічали учасниць на Першій вечірці і, керуючись враженнями, робили свій вибір на користь 15 дівчат. Решта 10 одразу від’їжджали додому.

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В 11 сезоні головний герой змінює правила! Ще під час старту вечірки Михайло вирішив вручати дівчатам троянди і відправляти деяких одразу в будинок (не запрошуючи на саму вечірку, звичайно ж). Чого, звісно, не знають інші дівчата, які перебувають в епіцентрі подій на диванах.

Кожна суперниця з упевненістю приймає троянду, думаючи, що вона перша і єдина їде в будинок. Але по приїзду розуміє, що там на неї чекають й інші дівчата.

«Мені потрібно поспілкуватися індивідуально з кожною, щоб зрозуміти, чи є у нас майбутнє. Щоб зробити вибір, першого враження мало, адже воно може бути помилковим. І в мене має бути час. Тому я не хочу прощатися ні з ким сьогодні. У моєму житті було багато разів так, що я думав про людину добре, а потім виявлялося навпаки».

Щоб умістити всіх учасниць, Холостяк запропонував другий будинок, куди поїдуть всі дівчата з вечірки. Ба більше, суперниці не знатимуть про існування інших дівчат…

Повний список учасниць дивіться ТУТ!

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