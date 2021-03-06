Відбулася головна романтична прем’єра весни — «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако зустрів усіх дівчат і особисто познайомився з кожною. Як дивували учасниці чоловіка? Хто підніс найнесподіваніші і найсміливіші подарунки? Редакція STB.UA зібрала появи всіх дівчат із 1 випуску. Більше — в матеріалі.

Першою до Михайла вийшла Єлизавета. Дівчина-гімнастка, яка працює в цирку і не боїться щодня ризикувати своїм життям.

Алла вирішила розповісти про себе відразу, показавши фото своєї сім’ї. Цим знімком учасниця зізналася, що в неї є 15-річна дочка, яку спочатку Холостяк прийняв за сестру або подругу Алли. Ба більше, в учасниці є кішка тієї ж породи, як і в Михайла.

Ксенія вручила Холостякові перо як знак того, що саме ангел охоронець приводить людей у потрібні і правильні місця.

Юля запропонувала Михайлу обмінятися листівками, у яких двоє написали свої побажання.

Одна з учасниць передала Михайлові телефон зі зверненням. Холостяку треба було вийти на вулицю і свайпнути вгору, щоб дівчина з’явилася поруч. Так Надін ефектно вийшла до Міші через запалені феєрверки і вогні.

А ось у костюмі зайця з величезною головою і великими вухами вирішила приїхати Юля. Поки учасниця йшла до Міші, запітніли очі, тому побачити Холостяка їй не вдалося. Крім того, дівчина вирішила йти до кінця і залишитися у величезному плюшевому костюмі, поки чоловік не запросить її на особисте спілкування.

Анна з Бостона вирішила не розмінюватися на дрібниці і подарувала Михайлові акції Google. Дівчина зазначила, що участь у проєкті — це така сама інвестиція, яка може принести велику користь у вигляді кохання. У свою чергу вона обіцяє вкладати надію, увагу і жіночу енергію.

Вікторія прийшла в сукні-«кольчузі», показавши свою попу. І нехай дівчина не робила на цьому особливого акценту, усі суперниці і сам Холостяк устигли звернути увагу на всі принади Віки.

Валя впевнено увійшла в хол зі словами «Ходімо!». Забравши Холостяка на вулицю, дівчина зазначила, що важливо відчути іскру. У цей момент почався запланований Валентиною салют.

Учасниця Анна підкорювала чоловіка стрільбою з лука. Яскрава ефектна дівчина вийшла з атрибутами лучниці. Та найбільшою несподіванкою став фінал зустрічі, який запам’ятався… першим поцілунком!

Відтак Холостяк вирішив сісти в лімузин до дівчат, яким довелося довго чекати на зустріч через незаплановану стрільбу. Чоловік запропонував усім прокататися. Стюардеса Валентина, тіктокерка Олена і лучниця Аня отримали троянди і пішли в дім.

Однак перед цим Олена вирішила таки здивувати Михайла, запропонувавши вийти з машини. Як? З’ясувалося, що вона записує відео для мережі TikTok. А для Холостяка вигадала доволі дивну розвагу: зняти на телефон дівчину, поки та їстиме оселедець і запиватиме його молоком.

Далі послідувала зустріч з Алісою. Дівчина вирішила втілити казку Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес». Тому учасниця розставила багато білих кроликів із закликом Холостякові слідувати за ними.

Дівчина Хана пробралася на Першу вечірку через чорний хід. Так учасниця звернула на себе увагу, коли Михайло повернувся в зал до дівчат і помітив ту, з якою ще не встиг познайомитися. Ба більше, дівчина залишила одну туфельку в лімузині, яку перед цим забрав Холостяк.

Творча особистість Ольга розповіла про своє кредо життя — робити все за краї, а не до. У чому її підтримав Холостяк. Катерина ввійшла з упевненою позицією: «Сподіваюся, ми побудуємо міцну сім’ю». А Юля розповідала про інтуїцію. Даша вручила Михайлу пісочний годинник, щоб у майбутньому приділяти одне одному хоча б п’ять хвилин.

Поява дизайнерки інтер’єру Тані здивувала Михайла. Під’їхала величезна фура, всередині якої був облаштований затишний простір для особистого спілкування. За підсумком знайомства Холостяк вручив Тані троянду!

Лола, Олександра, Уляна, Христина, Ольга, Джессіка, ― кожна намагалася ефектно з’явитися і подарувати незвичайний подарунок: леопардові хустки, картини, тартари, інструкції з медитації та інше.

Розалі дуже хвилювалася перед зустріччю з Холостяком, проте дарма. Виявилося, що Міша давно знає дівчину, крім того, двоє колись уже спілкувалися. Чого не змогла згадати дівчина. У якості подарунку Розалі заспівала.

Актриса Настя вирішила відразу вручити шкатулку-головоломку, у якій був захований головний секрет дівчини. Холостяк зізнався, що одного вечора йому не вистачить, щоб розгадати і пізнати учасницю. Тому вручив їй троянду і відправив відразу до будинку, де на той час уже перебували інші суперниці, які отримали троянду.

У розпал вечірки Михайло вийшов провести дівчину. На вулиці на нього чекала справжня циркова вистава. Фокусники підпалили клітку, у якій незабаром опинилася Дана. Учасниця зізналася, що її життя пов’язане з різними трюками. Тому вона тут, щоб привнести в історію Михайла частинку магії.

Більше на тему: Як пройшло знайомство Анни Богдан і Холостяка, і що учасниця розповіла про минулі стосунки

Останньою приїхала Аня Богдан. Колишня дружина ексголови ОП Андрія Богдана прибула на Першу вечірку на окремому авто. Холостяк відразу ж звернув увагу на довгі ноги дівчини і неймовірний розріз сукні «аж до Юпітера». Учасниця подарувала Михайлові сертифікат на активне дозвілля і зізналася, що мріє піднятися на Еверест.

Читайте нас також у Viber і Telegram