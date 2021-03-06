Состоялась главная романтическая премьера весны — «Холостяк»-11. Главный герой Михаил Заливако встретил всех девушек и лично познакомился с каждой. Как удивляли участницы мужчину? Кто преподносил самые неожиданные и смелые подарки? Редакция STB.UA собрала появления всех девушек из 1 выпуска. Больше — в материале.

Первой к Михаилу вышла Елизавета. Девушка-гимнастка, которая работает в цирке и не боится рисковать ежедневно своей жизнью.

Алла решила рассказать о себе сразу, показав фото своей семьи. Этим снимком участница призналась, что у нее есть 15-летняя дочь, которую изначально Холостяк принял за сестру или подругу Аллы. Более того, у участницы есть кошка такой же породы, как и у Миши.

Ксения вручила Холостяку перо как знак того, что именно ангел хранитель приводит людей в нужные и правильные места.

Юля предложила Михаилу обменяться открытками, в которых двое написали свои пожелания.

Одна из участниц передала Михаилу телефон с обращением. Холостяку необходимо было выйти на улицу и свайпнуть вверх, чтобы девушка появилась рядом. Так Надин эффектно вышла к Мише, через зажженные фейерверки и огни.

А вот в костюме зайца с огромной головой и большими ушами решила появиться Юля. Пока участница шла к Мише, запотели глаза, поэтому увидеть Холостяка ей не удалось. Более того, девушка решила идти до конца и остаться в огромном плюшевом костюме, пока мужчина не пригласит ее на личное общение.

Анна из Бостона решила не мелочиться и подарила Мише акции Google. Девушка отметила, что участие в проекте — это такая же инвестиция, которая может принести большую пользу в виде любви. В свою очередь она обещает вкладывать надежду, внимание и женскую энергию.

Виктория пришла в платье-«кольчуге», показав свою попу. И пусть девушка не делала на этом особого акцента, все соперницы и сам Холостяк успели обратить внимание на все прелести Вики.

Валя уверенно вошла в холл со словами «пойдем». Забрав Холостяка на улицу, девушка отметила, что важно почувствовать искру. В этот момент начался запланированный Валентиной салют.

Участница Анна покоряла мужчину стрельбой из лука. Яркая, эффектная девушка вышла с атрибутами лучника. Но самой большой неожиданностью стал финал встречи, который запомнился… первым поцелуем!

После Холостяк решил сесть в лимузин к девушкам, которым довелось долго ожидать встречи из-за незапланированной лучной стрельбы. Мужчина предложил всем прокатиться. Стюардесса Валентина, тиктокер Елена и лучница Аня получили розы и отправились в дом.

Валентина

Однако предварительно Лена решила таки удивить Михаила, предложив выйти из машины. Как? Выяснилось, что она записывает видео в сеть TikTok. А для Холостяка придумала довольно странное развлечение: снять на телефон девушку, пока та будет есть селедку и запивать ее молоком.

Далее последовала встреча с Алисой. Девушка решила воплотить сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Поэтому участница расставила множество белых кроликов с указанием Холостяку следовать за ними.

Девушка Хана пробралась на Первую вечеринку через черный ход. Таким образом участница обратила на себя внимание, когда Михаил вернулся в зал к девушкам и заметил ту, с которой еще не успел познакомиться. Более того, девушка оставила одну туфельку в лимузине, которую накануне забрал Холостяк.

Творческая личность Ольга рассказала о своем кредо жизни — делать все за края, а не до. В чем ее поддержал Холостяк. Екатерина вошла с уверенной позицией: «Надеюсь, мы построим крепкую семью». А Юля рассказывала про интуицию. Даша вручила Михаилу песочные часы, чтобы в будущем уделять друг другу хотя бы пять минут.

Появление дизайнера интерьера Тани удивило Михаила. Подъехала огромная фура, внутри которой было обустроено уютное пространство для личного общения. По итогу знакомства Холостяк вручил Тане розу!

Лола, Александра, Ульяна, Кристина, Ольга, Джессика, — каждая пыталась эффектно появится и подарить необычный подарок: леопардовые платки, картины, тартары, инструкции по медитации и другое.

Розали очень волновалась перед встречей с Холостяком, однако зря. Оказалось, что Миша давно знает девушку, более того, двое когда-то уже общались. Чего не смогла вспомнить девушка. В качестве подарка Розали спела.

Актриса Настя решила сразу вручить шкатулку-головоломку, в которой был спрятан главный секрет девушки. Холостяк признался, что одного вечера ему не хватит, чтобы разгадать и узнать участницу. Поэтому вручил ей розу и отправил сразу в дом, где к тому времени уже находились другие соперницы, получившие розу.

В разгар вечеринки Михаил вышел провести девушку. На улице его ждало настоящее цирковое представление. Фокусники подожгли клетку, в которой вскоре оказалась Дана. Участница призналась, что ее жизнь связана с разными трюками. Поэтому она здесь, чтобы привнести в историю Миши частичку магии.

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Последней приехала Аня Богдан. Бывшая супруга экс-главы ОП Андрея Богдана прибыла на Первую вечеринку на отдельном авто. Холостяк сразу же обратил внимание на длинные ноги девушки и невероятный разрез платья «аж до Юпитера». Участница подарила Мише сертификат на активное времяпровождение и призналась, что мечтает подняться на Эверест.

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