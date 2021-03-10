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Два будинки учасниць проєкту «Холостяк»-11: як Михайло Заливако поділив суперниць

10.03.2021

Відбувся 1 випуск романтичного реаліті. Холостяк Михайло не зміг відпустити жодну дівчину. Причиною стало бажання ближче познайомитися з кожною і не помилитися з першим враженням. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про нові правила проєкту, згідно з якими головний герой вирішив залишити всіх учасниць. Як Михайло Заливако поділив суперниць, і хто з дівчат потрапив до Будинку біля озера, а хто — в Будинок у лісі.

У команди проєкту виникло питання, як розмістити всіх учасниць, яких аж 29? Міша, щоб не покладатися на оманливе перше враження, запропонував поселити суперниць у двох різних будинках!

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Після знайомства з Холостяком дівчата вирушали в зал, де на них чекали дивани різних категорій: «чесна», «розумна», «красива» або «авантюрна». Однак деякі учасниці 11 сезону їхали до будинку, так і не дійшовши до залу.

Також Михайло вручав троянди після особистого спілкування, не запрошуючи дівчат назад на вечірку. Тому кожна думала, що саме вона отримала троянду першого враження і відправляється до будинку. А решта були впевнені, що Михайло просто проводжав суперниць додому.

Таким чином, сформувалося два будинки: Будинок біля озера і Будинок у лісі.

У Будинку біля озера залишилися:

Юля 

Юля 

Катя 

Віка 

Дана 

Уляна 

Ліза 

Хана 

Саша 

Розалі 

Ксюша 

Христина 

Алла 

Аня 

Джессіка 

 

До Будинку в лісі поїхали:

Аня 

Лена

Аня 

Оля 

Юля 

Лола 

Надін 

Валя 

Валя 

Настя

Оля

Даша 

Таня 

Аліса 

Не пропустіть 2 випуск романтичного реаліті «Холостяк» уже цієї п’ятниці, 12 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Як відреагують дівчата, коли дізнаються, що є ще один будинок? І з ким Михайло попрощається?

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