Учасниця проєкту «Холостяк» Анастасія «Адель Асанті»: Я боюся залишитися самотньою

Однією з учасниць проєкту «Холостяк»-11 стала порноактриса Адель Асанті. Справжнє ім’я дівчини — Анастасія. У 2 випуску всі суперниці і сам головний герой дізналися про минуле акторки. Що відомо про нову учасницю? У чому ввідмінність між Адель Асанті і просто Настею? І чого дівчина боїться найбільше? Детальніше — в матеріалі.

Для початку Насті довелося зізнатися дівчатам у будинку, ким вона є. Ведучий Григорій Решетник запропонував кожній написати кілька мінусів своєї роботи. Порноактриса вказала такі:

Чоловіки не сприймають всерйоз.

Осуд з боку інших людей.

«Я порноактриса і “Плейбой”-модель. Але я закінчила свою кар’єру. Займалася цим 4 роки. Нещодавно я відчула, що все, стоп. Тепер хочу створювати сім’ю. Мені важливо, щоб про це знав Міша. Чи приймає він мене, чи ні. Найголовніше, що я вчасно зупинилася і зробила вибір на користь сім’ї», — зазначила Настя.

Також учасниця зізналася, що вибір її професії осуджують в Україні всі, оскільки ця діяльність нелегальна. Закінчивши з кар’єрою, Анастасія пішла навчатися на сексолога.

«Дуже багато я чула поганого в свою адресу і адресу своїх батьків. Я сама з бідної сім’ї. Батька у мене немає, він мене покинув. З ним донині я не спілкуюся», — ділиться Анастасія.

Під час спілкування з Холостяком учасниця таки зізналася. Чоловік поставився до цього з розумінням і не став осуджувати її. Настя дуже нервувала, але набралася сміливості, щоб озвучити найбільші страхи.

«Перед проєктом я офіційно заявила, що пішла з порнобізнесу. Сюди я прийшла не як Адель Асанті, а як Настя. Переставши зніматися, я побула наодинці з собою. Чесно, я зрозуміла, що змінилася. І я рада, що це усвідомлюю і бачу. Піар мені не треба, мене всі знають. Гроші у мене є. Боюся залишитися самотньою. Я хочу сім’ю, дітей. Час мені будувати стосунки, але моя колишня професія була дуже відвертою. Тому страшно, що жоден чоловік мене не візьме за дружину», — зізнається учасниця 11 сезону.

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«Багато хто не розуміє, що в мені дві людини: мій образ і я справжня. Адель — це та людина, яка не боїться говорити про секс, яка не боїться камери, без комплексів, без страху. А Настя — це та людина, яка спокійна, домашня. Я не курю, не п’ю, не гуляю. Сиджу вдома, ходжу в спортзал. Майже ні з ким не спілкуюся. Я боюся до себе когось підпустити як на психологічному, так і на фізичному рівні. У реальному житті я не займаюся сексом. У мене була ситуація, коли до мене залицявся чоловік. Та коли постало питання про інтимну близькість, я відразу закрилася. Завжди здається, що чоловіки хочуть мене використати, переспати один раз, щоб спробувати. Здається, що вони не бачать у мені людини. Мені сумно, тому що я самотня», — підсумувала Анастасія.

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