Состоялся первый поцелуй 11 сезона романтического реалити «Холостяк»! Столь романтичный и щепетильный момент Михаил Заливако разделил с «Зайкой» Юлей. Как это произошло? И сколько длился первый поцелуй двоих — читайте в материале.

В 3 выпуске девушки узнали о существовании двух домов. Поэтому Дом на озере пригласил Михаила на разговор, дабы спросить, чем же руководствовался мужчина, оставляя всех на проекте.

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Пока соперницы выясняли отношения и выдвигали свои претензии, Юля решила пригласить Холостяка на личный разговор. Однако в уединении разговора так и не последовало. «Зайка» призналась, что очень соскучилась и не намерена выяснять отношения. Недолго глядя друг на друга, двое поцеловались!

Так в 3 выпуске романтического реалити «Холостяк»-11 состоялся первый поцелуй. По итогу тета главный герой вручил Юле розу. Девушка еще долго отказывалась отпускать мужчину обратно к соперницам. Так что первый поцелуй плавно перерос и во второй, и третий, и четвертый.

«Мне, правда, захотелось ее поцеловать. Было очень приятно. Юля хорошая. Да, я могу сказать, что она мне симпатична», — прокомментировал Михаил.

Напомним, что на прошлой неделе Холостяк пригласил Юлю на первое индивидуальное свидание сезона. Тогда двое обменялись кольцами собственного изготовления с гравировкой. А вот как сложатся отношения пары дальше — следите в следующих выпусках реалити «Холостяк»-11!

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