Глядачі дочекалися фіналу романтичного реаліті «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако зробив свій вибір. А одна з фіналісток з розбитим серцем поїхала додому. Юля «Зайка» двічі поверталася на проєкт, однак почуття Михайла «тьохнуло» не переросло в кохання. Сльози, емоції і повернення каблучки з першого побачення змусили плакати всю країну. Як це було — дивіться в повному ексклюзивному відео з 12 випуску!

Фінал романтичного реаліті відбувся в Дубаї! Холостяк та фіналістки провели два дні у спекотному місті майбутнього. І незважаючи на те, що побачення з Юлею було ідеальним, головний герой робив вибір серцем. Почуттям не накажеш. Ба більше, Міша зізнався, що не бачить розвитку ні свого, ні їх спільного в стосунках.

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Безумовно, на це могли вплинути розмови про побут, який неминуче настає у всіх пар. Так «Зайка» розподілила домашні обов’язки: Міша виносить сміття, їздить на закупи і миє посуд. А вона готує судки з їжею на роботу. Перспектива приємна, але не та, про яку мріяв Холостяк.

Фінальна Церемонія пройшла на даху хмарочоса. Михайло Заливако щиро зізнався Юлі, що ніколи в нього так швидко не зароджувалося почуття до будь-якої дівчини. Однак услід за першим побаченням і першим поцілунком настало й перше розчарування. Як Холостяк попрощався з Юлею «Зайкою» — дивіться в ексклюзивному відео!

Video: Прощання з Юлею «Зайкою» у фіналі: повне відео Дивіться ексклюзивне відео 12 випуску проекту Холостяк. Прощання з Юлею Зайкою в фіналі Холостяк 11 - дивіться онлайн випуск від 21.05.2021

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