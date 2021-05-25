12 тижнів, десятки побачень і слізні прощання позаду. Довгий шлях у рамках проєкту «Холостяк»-11 привів головного героя до того, заради чого він прийшов, — кохання! На Фінальній церемонії вручення каблучки Михайло Заливако зробив свій вибір і залишився з однією учасницею — Анною Богдан! Та головне, Холостяк освідчився в коханні своїй обраниці! Як це було — дивіться повне відео в матеріалі!

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На самому старті 11 сезону Михайло поділився, що йому важко закохатися. Ба більше, він дуже рідко освідчувався в коханні, адже йому не властиво розкидатися словами зізнань. Однак на проєкті він зміг зустріти ту, до якої зародилося найсвітліше та найщиріше почуття.

«Я тебе кохаю», — зізнався Холостяк на Фінальній церемонії.

Чоловік сказав, що довірився серцю. В 11 сезоні почуття вибрали Анну Богдан! У пари однакові ритм життя, цілі та пріоритети. Плани на трьох дітей і підкорення Евересту залишаються в силі. І хоча Михайлу було цікаво, як вони зможуть це поєднати, Аня запевнила, що готова сповільнити свій темп заради коханого чоловіка!

Video: Головний вибір весни 2021: Михайло Заливако освідчився в коханні Анні Богдан Холостяк 11 Михайло Заливако в фіналі вибрав Анну Богдан. Дивіться повне відео з фіналу проекту Холостяк 11 в матеріалі

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