Нещодавно телеканал СТБ розкрив ім’я нового Холостяка. Ним став 32-річний Алекс Топольський. Чоловік враз привернув до себе увагу всієї України. Якими враженнями від побачень на проєкті поділився Алекс? Читайте далі.

Більше на тему: Телеканал СТБ розкрив головну інтригу весни: ім’я Холостяка-12

Учора Алекс Топольський трохи відкрив завісу нового сезону реаліті «Холостяк». На своїй сторінці в Instagram чоловік розповів про майбутнє побачення на проєкті. Він у передчутті зустрічі з однією з дівчат. Алекс розповів, що це дуже хвилюючий та приємний момент для нього. Чоловік також поділився своїми секретами успішного побачення.

Нагадаємо, що прем’єра романтичного реаліті «Холостяк»-12 в ефірі СТБ відбудеться у березні 2022 року.

Більше на тему: Які сімейні таємниці відкриються Златі Огнєвіч у 10 випуску проєкту «Холостячка»-2?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.