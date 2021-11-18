Нещодавно телеканал СТБ розкрив ім’я нового Холостяка. Ним став 32-річний Алекс Топольський. Чоловік враз привернув до себе увагу всієї України. Якими враженнями від побачень на проєкті поділився Алекс? Читайте далі.

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Учора Алекс Топольський трохи відкрив завісу нового сезону реаліті «Холостяк». На своїй сторінці в Instagram чоловік розповів про майбутнє побачення на проєкті. Він у передчутті зустрічі з однією з дівчат. Алекс розповів, що це дуже хвилюючий та приємний момент для нього. Чоловік також поділився своїми секретами успішного побачення.

«Щоб реально повністю поринути в цю мить, я відпускаю всі свої думки про роботу, минуле і майбутнє, у моїй голові немає негативу, стресу, переживань та решти нісенітниць… Я в цьому моменті з нею, і тільки тоді наші душі співають пісні Боба Марлі під гавайські ноти укулеле», ― написав Алекс.

Нагадаємо, що прем’єра романтичного реаліті «Холостяк»-12 в ефірі СТБ відбудеться у березні 2022 року.

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