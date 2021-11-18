Не так давно телеканал СТБ раскрыл имя нового Холостяка. Им стал 32-летний Алекс Топольский. Мужчина моментально привлек к себе внимание всей Украины. Какими впечатлениями от свиданий на проекте поделился Алекс? Читайте далее.

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Вчера Алекс Топольский немного приоткрыл занавес нового сезона реалити «Холостяк». На своей странице в Instagram мужчина рассказал о предстоящем свидании на проекте. Он находится в предвкушении перед встречей с одной из девушек. Алекс рассказал, что это очень волнительный и приятный момент для него. Мужчина также поделился своими секретами успешного свидания.

«Чтобы реально полностью погрузиться в это мгновение, я отпускаю все свои мысли о работе, прошлом и будущем, в моей голове нет негатива, стресса, переживаний и остальной чепухи… Я в настоящем моменте с ней, и только тогда наши души поют песни Боба Марли под гавайские ноты укулеле», ― написал Алекс.

Напомним, что премьера романтического реалити «Холостяк»-12 в эфире СТБ состоится в марте 2022 года.

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