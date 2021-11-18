Уже в эту пятницу, 19 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск проекта «Холостячка»-2. На этой неделе Злата Огневич будет знакомиться с родными мужчин. То, что героиня услышит от них, поразит ее. Какие неожиданные факты из биографии участников узнает Холостячка? И сможет ли она смириться с ними?

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В 10 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомится с самыми родными людьми мужчин. Героиня узнает больше о детстве претендентов на свое сердце и увидит их настоящие отношения с семьей. Не пожалеет ли Холостячка о том, что на прошлой неделе не попрощалась ни с кем из участников?

Кроме того, на одном из свиданий Злате предстоит карабкаться по скалам. С чьей мамой ей придется соревноваться не только за место на вершине, но и за место в жизни её сына? Чей брат раскроет девушке истинную причину холостяцкой жизни участника? Кто устроит Злате радушный прием, а кто отнесется к ней с опаской? И откровение чьей матери заставит Холостячку отказаться от мужчины за пару шагов до финала?

Напряжение растет с каждым выбором Златы!

Не пропустите 10 выпуск проекта «Холостячка»-2 уже завтра, 19 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: Какие семейные тайны откроются Злате Огневич в 10 выпуске проекта «Холостячка»-2? Что будет в 10 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 10 выпуск от 19.11.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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