Все меньше времени остается до финала главного романтического реалити страны «Холостячка»-2. Конкуренция между мужчинами достигает своего пика. Каждый из них готов на все, чтобы Злата Огневич выбрала именно его. Поэтому участники используют любую возможность для общения с Холостячкой. Чем удивляли и какими чувствами делились претенденты на ее сердце в своих видеообращениях ― узнайте прямо сейчас.

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Video: Видеообращения мужчин перед девятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 9 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 9 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед девятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 9 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 9 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед девятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 9 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 9 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед девятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 9 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 9 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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