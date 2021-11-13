Новогодняя сказка и план совместного дома: чем запомнился 9 выпуск проекта «Холостячка»-2

В 9 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомилась с жизнью мужчин. Она узнала много нового об их увлечениях, работе и семье. Во время свиданий участники постоянно удивляли Холостячку. Один из них подарил ей настоящую новогоднюю сказку, другой посвятил песню, а третий показал план их совместного дома. С кем Злата смогла еще больше сблизиться на этой неделе, а кто оттолкнул ее своим поведением? Узнайте в материале.

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На 9 неделе реалити Злата Огневич смогла провести целый день с каждым из мужчин и увидеть их привычные будни. Первым свою жизнь героине продемонстрировал Андрей Задворный. Он показал Злате цех, в котором создаются детские игрушки его предприятия, и офис, в котором проводит большинство своего времени.

На рабочем месте мужчины Холостячку ждал сюрприз. К нему в гости пришли дочь Кира и бывшая жена Алина. Андрей познакомил Злату с ними и оставил пообщаться наедине. Алина рассказала Холостячке о причине развода и о положительных качествах Андрея, с теплотой отзывалась о нем. Героиня смогла пообщаться и с его дочерью, подарила девочке скейтборд и косметику. Кире понравились подарки, а Андрей был счастлив от проявленного внимания Златы к его ребенку.

Показал мужчина и свою холостяцкую квартиру. Там Андрей преподнес Злате сюрприз ― исполнил под гитару песню для нее. Холостячка была в восторге.

Следующим на свидание Злату пригласил Максим. Он привез девушку в место, где прошло его детство. Мужчина признался, что хочет здесь построить дом, в котором они будут жить со Златой, и предложил ей вместе спланировать его. Холостячка не ожидала такой инициативы от мужчины, но согласилась. Они встретились с архитектором и обсудили пожелания по строительству. Максим прислушивался к идеям Златы, и у них получился план их совместного идеального дома.

После этого мужчина предложил встретить закат в его квартире. Там Максим рассказал больше о своей семье и научил Холостячку танцевать сальсу. Вечер завершился ужином и поцелуями.

На следующий день у Златы состоялось свидание с Андреем Хветкевичем. Участник захотел удивить ее и поэтому летом подарил ей настоящий Новый год!

Андрей преподнес Холостячке букет из мандарин и пригласил разделить его увлечение фигурным катанием. Мужчина помог Холостячке стать увереннее на льду и сам продемонстрировал ей виртуозные трюки на коньках.

Подготовка к Новому году продолжилась за украшением елки. Пара поделилась друг с другом детскими праздничными воспоминаниями и веселыми новогодними историями. А под елкой Злату ждал подарок ― вышиванка. Андрей открылся для Холостячки с совершенно новой стороны и подарил ей новогоднюю сказку.

На последнее свидание Злата отправилась во Львов. Там ее ждал Дмитрий. Мужчина показал ей свои любимые места и рассказал, как проходят его будни в этом городе.

Одним из постоянных занятий Дмитрия является бокс. Он решил разделить с Холостячкой свое увлечение и научил ее боксировать.

После этого Дмитрий показал Злате свою квартиру. Там он подарил девушке виниловую пластинку ее любимого исполнителя. Свидание проходило хорошо, но внезапно мужчину будто подменили. У Дмитрия испортилось настроение, и он перестал идти на контакт со Златой.

Что произошло? Чем окончилось свидание Златы и Дмитрия? И кто покинул проект?

Узнайте в полном 9 выпуске реалити «Холостячка»-2.

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