Новорічна казка і план спільного будинку: чим запам’ятався 9 випуск проєкту «Холостячка»-2

У 9 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомилася з життям чоловіків. Вона дізналася багато нового про їхні захоплення, роботу і сім’ю. Під час побачень учасники постійно дивували Холостячку. Один із них подарував їй справжню новорічну казку, інший присвятив пісню, а третій показав план їхнього спільного будинку. З ким Злата змогла ще більше зблизитися цього тижня, а хто відштовхнув її своєю поведінкою? Дізнайтесь у матеріалі.

На 9 тижні «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч змогла провести цілий день з кожним із чоловіків і побачити їхні звичайні будні. Першим своє життя героїні продемонстрував Андрій Задворний. Він показав Златі цех, у якому створюються дитячі іграшки його підприємства, та офіс, у якому проводить найбільше часу.

На робочому місці чоловіка на Холостячку чекала несподіванка. До нього в гості прийшли дочка Кіра і колишня дружина Аліна. Андрій познайомив Злату з ними і залишив поспілкуватися наодинці. Аліна розповіла Холостячці про причину розлучення і про позитивні якості колишнього чоловіка, з теплотою відгукувалася про нього. Злата змогла поспілкуватися і з його дочкою, подарувала дівчинці скейтборд і косметику. Кірі сподобалися подарунки, а Андрій був щасливий від уваги Злати до його дитини.

Показав чоловік і свою холостяцьку квартиру. Там Андрій зробив Златі сюрприз ― під гітару виконав пісню для неї. Холостячка була в захваті.

Наступним на побачення Злату запросив Максим. Він привіз дівчину до місця, де минуло його дитинство. Чоловік зізнався, що хоче тут побудувати будинок, у якому вони житимуть зі Златою, і запропонував їй разом спланувати його. Холостячка не очікувала такої ініціативи від чоловіка, але погодилася. Разом вони зустрілися з архітектором та обговорили побажання щодо будівництва. Максим прислухався до ідей Злати, і в них вийшов план їхнього спільного ідеального будинку.

Після цього чоловік запропонував зустріти захід сонця в його квартирі. Там Максим розповів більше про свою родину і навчив Холостячку танцювати сальсу. Побачення завершилося вечерею та поцілунками.

Наступного дня в Злати відбулося побачення з Андрієм Хветкевичем. Учасник захотів здивувати її і тому влітку подарував їй справжній Новий рік!

Андрій підніс Златі букет із мандаринів і запросив розділити його захоплення фігурним катанням. Чоловік допоміг Холостячці стати впевненішою на льоду і сам продемонстрував їй віртуозні трюки на ковзанах.

Підготовка до Нового року продовжилася прикрашанням ялинки. Пара поділилася одне з одним дитячими святковими спогадами та веселими новорічними історіями. А під ялинкою на Злату чекав подарунок ― вишиванка. Андрій відкрився для Холостячки із зовсім нового боку та подарував їй новорічну казку.

На останнє побачення Злата вирушила до Львова. Там на неї чекав Дмитро. Чоловік показав Холостячці свої улюблені місця та розповів, як проходять його будні в цьому місті.

Одним із постійних занять Дмитра є бокс. Він вирішив розділити з Холостячкою своє захоплення та навчив її боксувати.

Після цього Дмитро показав Златі свою квартиру. Там він подарував дівчині вінілову платівку її улюбленого виконавця. Побачення проходило добре, але раптом чоловіка начебто підмінили. У Дмитра зіпсувався настрій, і він перестав іти на контакт зі Златою.

