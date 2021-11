Добігли кінця два тижні спільного життя Злати Огнєвіч та чоловіків в Одесі. За цей час вони змогли пізнати одне одного у повсякденному житті та побутових питаннях. Наскільки чоловіки збігаються у поглядах із головною Холостячкою країни? Читайте далі.

В Одесі учасники постійно піддавалися перевіркам. Найсерйознішою з них був тест на сумісність зі Златою від ведучого Григорія Решетника на початку їхнього спільного життя. Питання стосувалися всього: від побуту до звичок у спальні.

Під час тесту чоловіки і Злата повинні були відповісти, в чому вони люблять спати, скільки ковдр має бути в ліжку, чи припустимо для них спати окремо після сварки і навіть скільки часу вони приймають душ.

Що розповіли Злата і чоловіки? Чиї відповіді найбільше збігаються з поглядами Холостячки? І хто з учасників трохи прикрасив інформацію про себе?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

