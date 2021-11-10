Подошли к концу две недели совместной жизни Златы Огневич и мужчин в Одессе. За это время они смогли узнать друг друга в повседневной жизни и бытовых вопросах. Насколько мужчины совпадают во взглядах с главной Холостячкой страны? Читайте далее.

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В Одессе участники постоянно подвергались проверкам. Самой серьезной из них был тест на совместимость со Златой от ведущего Григория Решетника в начале их совместной жизни. Вопросы касались всего: от быта до привычек в спальне.

Во время теста мужчины и Злата должны были ответить, в чем они любят спать, какое количество одеял должно быть в кровати, допустимо ли для них спать отдельно после ссоры и даже сколько времени они принимают душ.

Что рассказали Злата и мужчины? Чьи ответы наиболее совпадают со взглядами Холостячки? И кто из участников немного приукрасил информацию о себе?

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