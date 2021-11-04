В 7 выпуске проект «Холостячка»-2 покинул Роман Васильев. Он всегда удивлял Злату Огневич своей галантностью, воспитанностью и семейными ценностями. За это остальные мужчины нередко называли его в шутку «идеальным». Что рассказал о себе сам Роман? Читайте далее.

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Роман Васильев по профессии стоматолог. Он очень ответственно относится к своей работе. Но также ответственно мужчина подходит и к выбору второй половинки. По примеру своих родителей Роман хочет вступить в брак раз и навсегда. Он убежден, что главное в жизни ― это семья.

На проекте «Холостячка»-2 Роман всегда был самым галантным и воспитанным. Для Златы это очень ценно. Но со временем девушка начала замечать, что он слишком старается быть идеальным. На это сам мужчина отвечает, что он никакой не идеальный, а просто следует своим нормам поведения и ценностям. Их ему с раннего детства привили родители, которые уже 34 года в браке.

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