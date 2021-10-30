Солнечная Одесса и проверка бытом: чем запомнился 7 выпуск проекта «Холостячка»-2

В 7 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич отправилась с мужчинами в Одессу. Там она смогла узнать их с совершенно другой стороны, ведь поселилась со всеми в одном доме. Кто воспользовался близостью Златы, а кто проявил себя не лучшим образом? И кто признался Холостячке в любви? Читайте в материале.

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На 7 неделе проекта «Холостячка»-2 мужчин ожидала проверка бытом, ведь им предстояло жить в одном доме со Златой. Холостячка смогла ближе узнать участников и увидеть, как они ведут себя в обычной жизни.

Ведущий Григорий Решетник решил проверить бытовую совместимость Златы с мужчинами. Они должны были ответить на несколько вопросов. Те, чей ответ был самым близким к ее ответу, зарабатывали балл. Мужчина с наибольшим количеством очков получал комнату рядом с Холостячкой.

Вопросы затрагивали привычки, чистоту в доме и даже интим. В итоге больше всего баллов набрал Роман Васильев. Он получил ключ от комнаты рядом со Златой и… приглашение на первое свидание.

Но неожиданно в планы Холостячки вмешался Максим Тарапата. Он решил не терять времени и украл ее на свидание. Мужчина пригласил девушку встретить закат на берегу моря. Холостячка оценила его решительность. Пара сполна насладилась романтикой одесского вечера. Максим признался, что он влюблен в Злату, и дистанция между ними сократилась.

На следующий день на свидание все-таки отправился Роман. Он предложил Злате разделить его увлечение верховой ездой. Мужчина пытался научить Холостячку управлять лошадью, но девушку охватил страх. Она не хотела продолжать поездку. Однако Роман не отступал и пытался ее переубедить. В этот момент Злата чувствовала, что мужчина не хотел прислушаться к ней. Холостячке это было неприятно. Позже она поделилась этим с Романом. Откровенный разговор сгладил напряженное настроение дня.

Следующими на свидание отправились Дмитрий и Олег. Мужчины приготовили для Холостячки водные развлечения: вначале виндсерфинг, а затем катание на скутере. Дмитрий увез Злату покорять волны и смог пообщаться с ней наедине. У Олега в этот момент сломался скутер, и он отстал от пары. Дмитрий времени зря не терял и предложил Злате искупаться. Морские волны и солнце растопили сердца обоих, и мужчина поцеловал Холостячку.

Когда Олег вернулся, у него произошел конфликт с Дмитрием… прямо на глазах у Златы. Холостячка не захотела вмешиваться в разборки мужчин и оставила их. Позже она пообщалась наедине с Олегом.

По возвращении домой Злата предложила мужчинам устроить гавайскую вечеринку у бассейна. Все поддержали эту идею.

Неожиданно следующим утром к Злате пожаловал гость. Это был Максим. Он принес девушке завтрак в постель.

За утренней трапезой пара смогла стать еще ближе, но в этот момент в дверь комнаты постучали… другие мужчины. Страсти накалились до предела! Кто приревновал девушку настолько, что хотел ударить конкурента?

После инцидента Злата поехала за рыбой для вечеринки и взяла с собой Андрея Задворного. Холостячка поделилась с ним своими опасениями по поводу их отношений и рассказала, что чувствует его закрытость. Мужчина признался, что ревнует. Андрей рассказал о своих взглядах на отношения и раскрыл чувства.

«Я влюблен в тебя, Злата Огневич», ― сказал он.

Пара вернулась домой как раз к началу вечеринки.

Снизился ли градус напряжения между Златой и Андреем после его признания? Как прошла вечеринка? Какие претензии высказали мужчины Холостячке? И кто покинул проект?

Узнайте прямо сейчас в полном 7 выпуске проекта «Холостячка»-2.

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