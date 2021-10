Сонячна Одеса і перевірка побутом: чим запам’ятався 7 випуск проєкту «Холостячка»-2

У 7 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч вирушила з чоловіками до Одеси. Там вона змогла пізнати їх із зовсім іншого боку, адже всі вони оселилися в одному будинку. Хто скористався близькістю Злати, а хто проявив себе не найкращим чином? І хто освідчився Холостячці в коханні? Читайте в матеріалі.

На 7 тижні проєкту «Холостячка»-2 на чоловіків чекала перевірка побутом, адже вони мали жити в одному будинку зі Златою. Героїня змогла ближче пізнати учасників та побачити, як вони поводяться у звичайному житті.

Ведучий Григорій Решетник вирішив перевірити побутову сумісність Злати з чоловіками. Вони мали відповісти на кілька запитань. Ті, чия відповідь була найближчою до її відповіді, заробляли бал. Чоловік із найбільшою кількістю очок отримував кімнату поряд із Холостячкою.

Питання стосувалися звичок, чистоти в оселі і навіть інтиму. У результаті найбільше балів набрав Роман Васильєв. Він отримав ключ від кімнати поряд зі Златою і… запрошення на перше побачення.

Та зненацька в плани Холостячки втрутився Максим Тарапата. Він вирішив не гаяти часу і викрав її на побачення. Максим запросив дівчину зустріти захід сонця на березі моря. Холостячка оцінила рішучість чоловіка. Пара сповна насолодилася романтикою одеського вечора. Максим зізнався, що він закоханий у Злату, і дистанція між ними скоротилася.

Наступного дня на побачення таки пішов Роман. Він запропонував Златі розділити його захоплення верховою їздою. Чоловік намагався навчити Холостячку керувати конем, але дівчину охопив страх. Вона не хотіла продовжувати поїздку. Проте Роман не відступав і намагався її переконати. У цей момент Злата відчувала, що чоловік не хотів прислухатися до неї. Холостячці це було неприємно. Пізніше вона поділилася цим із Романом. Відверта розмова згладила напружений настрій дня.

Наступними на побачення вирушили Дмитро та Олег. Чоловіки приготували для Холостячки водні розваги: віндсерфінг, а відтак катання на скутері. Дмитро повіз Злату підкорювати хвилі і зміг поспілкуватися з нею наодинці. В Олега у цей момент зламався скутер, і він відстав від пари. Дмитро часу не гаяв і запропонував Златі скупатися. Морські хвилі та сонце розтопили серця обох, і чоловік поцілував Холостячку.

Коли Олег повернувся, у нього стався конфлікт із Дмитром… просто на очах у Злати. Холостячка не захотіла втручатися в розбірки чоловіків і залишила їх. Пізніше вона поспілкувалася наодинці з Олегом.

Після повернення додому Злата запропонувала чоловікам влаштувати гавайську вечірку біля басейну. Усі підтримали цю ідею.

Несподівано наступного ранку до Злати завітав гість. Це був Максим. Він приніс дівчині сніданок у ліжко.

За ранковою трапезою пара змогла зблизитися ще більше, але в цей момент у двері кімнати постукали… інші чоловіки. Пристрасті розпалилися до краю! Хто приревнував дівчину настільки, що хотів ударити конкурента?

Після інциденту Злата поїхала по рибу для вечірки та взяла із собою Андрія Задворного. Холостячка поділилася з ним своїми побоюваннями щодо їхніх стосунків і розповіла, що відчуває його замкнутість. Чоловік зізнався, що ревнує. Андрій розповів про свої погляди на стосунки та відкрив почуття.

Пара повернулася додому якраз на початок вечірки.

Чи знизився градус напруги між Златою та Андрієм після його зізнання? Як минула вечірка? Які претензії висловили чоловіки Холостячці? І хто залишив проєкт?

Дізнайтесь просто зараз у повному 7 випуску проєкту «Холостячка»-2.

