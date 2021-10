На 6 тижні учасники проєкту «Холостячка»-2 знайомилися з творчим життям Злати Огнєвіч. Деякі з чоловіків навіть змогли стати його частиною. Під час одного з побачень Андрій Хветкевич та Вінченцо Дулепа знялися у відео для концерту Злати. Що з цього вийшло? Читайте далі.

У 6 випуску «Холостячки»-2 чоловіки побачили Злату Огнєвіч із зовсім іншого боку. Співачка відчинила учасникам двері у своє музичне життя. Андрій Хветкевич та Вінченцо Дулепа змогли особисто побачити, як відбувається знімання бекдропу ― відео, яке супроводжує виступ артиста. Крім того, вони самі стали його частиною.

Результат перевершив усі очікування. Чоловіки змогли проявити всю свою чуттєвість та артистизм. Пристрасть і ніжність, вогонь і вода ― все це стало відмінною рисою відео.

Дивіться просто зараз чуттєвий бекдроп Злати Огнєвіч та учасників проєкту «Холостячка»-2 в ексклюзивному матеріалі СТБ.

