Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
26.10.2021
6 випуск проєкту «Холостячка»-2 став останнім одразу для кількох чоловіків. Злата Огнєвіч дізналася приголомшливі подробиці з життя учасників і вирішила не продовжувати стосунки з ними. Чиї відеозвернення не змогли переконати Холостячку, а хто завдяки їм отримав другий шанс? Дивіться просто зараз найзворушливіші відеозвернення другого сезону.
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Відеозвернення Вінченцо Дулепи
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
Відеозвернення Андрія Задворного
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
Відеозвернення Андрія Хветкевича
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
Відеозвернення Романа Васильєва
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
Відеозвернення Максима Тарапати
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
Відеозвернення Олега Плахотнюка
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
Відеозвернення Романа Свечкоренка
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
Відеозвернення Дмитра Шевченка
Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд
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