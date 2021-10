6 випуск проєкту «Холостячка»-2 став останнім одразу для кількох чоловіків. Злата Огнєвіч дізналася приголомшливі подробиці з життя учасників і вирішила не продовжувати стосунки з ними. Чиї відеозвернення не змогли переконати Холостячку, а хто завдяки їм отримав другий шанс? Дивіться просто зараз найзворушливіші відеозвернення другого сезону.

