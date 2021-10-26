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Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

26.10.2021

6 випуск проєкту «Холостячка»-2 став останнім одразу для кількох чоловіків. Злата Огнєвіч дізналася приголомшливі подробиці з життя учасників і вирішила не продовжувати стосунки з ними. Чиї відеозвернення не змогли переконати Холостячку, а хто завдяки їм отримав другий шанс? Дивіться просто зараз найзворушливіші відеозвернення другого сезону.

холостячка

Більше на тему: З ким Злата Огнєвіч попрощалася у 6 випуску проєкту «Холостячка»-2?

Відеозвернення Вінченцо Дулепи

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Андрія Задворного

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Андрія Хветкевича

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Романа Васильєва

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Максима Тарапати

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Олега Плахотнюка

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Романа Свечкоренка

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Дмитра Шевченка

Video: Відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед шостою Церемонією троянд

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Більше на тему: Музика і перевірка поліграфом: як пройшов 6 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

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