6 выпуск проекта «Холостячка»-2 стал последним сразу для нескольких мужчин. Злата Огневич узнала шокирующие подробности из жизни участников и решила не продолжать отношения с ними. Чьи видеообращения не смогли переубедить Холостячку, а кто благодаря им получил второй шанс? Смотрите прямо сейчас самые волнительные видеообращения второго сезона.

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Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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