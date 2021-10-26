Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
26.10.2021
6 выпуск проекта «Холостячка»-2 стал последним сразу для нескольких мужчин. Злата Огневич узнала шокирующие подробности из жизни участников и решила не продолжать отношения с ними. Чьи видеообращения не смогли переубедить Холостячку, а кто благодаря им получил второй шанс? Смотрите прямо сейчас самые волнительные видеообращения второго сезона.
Больше по теме: С кем Злата Огневич попрощалась в 6 выпуске проекта «Холостячка»-2?
Видеообращение Винченцо Дулепы
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Видеообращение Андрея Задворного
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Видеообращение Андрея Хветкевича
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Видеообращение Романа Васильева
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Видеообращение Максима Тарапаты
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Видеообращение Олега Плахотнюка
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Видеообращение Романа Свечкоренко
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Видеообращение Дмитрия Шевченко
Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз
Больше по теме: Музыка и проверка полиграфом: как прошла 6 неделя на проекте «Холостячка»-2
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+