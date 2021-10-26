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Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

26.10.2021

6 выпуск проекта «Холостячка»-2 стал последним сразу для нескольких мужчин. Злата Огневич узнала шокирующие подробности из жизни участников и решила не продолжать отношения с ними. Чьи видеообращения не смогли переубедить Холостячку, а кто благодаря им получил второй шанс? Смотрите прямо сейчас самые волнительные видеообращения второго сезона.

холостячка

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Видеообращение Винченцо Дулепы

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Андрея Задворного

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Андрея Хветкевича

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Романа Васильева

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Максима Тарапаты

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Олега Плахотнюка

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Романа Свечкоренко

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Дмитрия Шевченко

Video: Видеообращения участников «Холостячки»-2 перед шестой Церемонией роз

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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