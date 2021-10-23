6 неделя на проекте «Холостячка»-2 была переломной. Злата Огневич узнала множество неприятных подробностей о жизни участников. По поводу некоторых мужчин у нее зародились сильные сомнения. Кто не смог их развеять и отправился домой на этой неделе?

В 6 выпуске проекта «Холостячка»-2 сразу трое мужчин прошли проверку полиграфом: Влад Ясько, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко. Таких фактов об участниках не ожидал никто! Горькая правда о них разрушила доверие Холостячки.

Сразу после проверки Злата попрощалась с Владом. Она несколько раз поймала мужчину на лжи. Оказалось, что он, возможно, расстался со своей девушкой только на время, чтобы принять участие в проекте. За свою нечестность Влад отправился домой.

На самой Церемонии роз страсти накалились до предела. На этой неделе ее исход был совершенно неожиданным, ведь домой отправились сразу двое мужчин.

Злата не смогла перебороть свои сомнения насчет искренности чувств Винченцо и попрощалась с участником.

Вместе с ним Холостячка отправила домой и своего фаворита Романа Свечкоренко. Злата долго думала о сложившейся ситуации и пыталась оправдать мужчину, но не смогла. В итоге она приняла решение отпустить Романа до тех пор, пока он не будет официально разведен.

«Ты еще можешь все исправить и официально оформить свой развод. Когда ты сделаешь это ― можешь вернуться на проект в любое время. Я буду ждать тебя», ― с болью сказала мужчине Злата.

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