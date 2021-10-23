Музыка и проверка полиграфом: как прошла 6 неделя на проекте «Холостячка»-2

В 6 выпуске 2 сезона «Холостячки» Злата Огневич познакомила мужчин со своей жизнью. Участники реалити смогли разделить с героиней ее творческие будни. Но в процессе насчет некоторых из них у Златы закрались сомнения. И как оказалось, не зря! Какая правда открылась девушке и чем еще запомнилась 6 неделя проекта «Холостячка»-2 ― читайте в материале.

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В 6 выпуске проекта «Холостячка»-2 мужчины узнали Злату Огневич с совершенно другой стороны. Участники реалити смогли на себе прочувствовать ритм жизни певицы.

На этой неделе первыми на свидание с Холостячкой отправились Андрей Хветкевич и Винченцо Дулепа. Мужчины не только увидели, как проходят съемки видеороликов Златы, но и стали частью творческого процесса.

Чувственность и страсть поглотили всю съемочную площадку, но в планы вмешалась погода. Во время дождя участники смогли ближе пообщаться с Холостячкой.

Винченцо взял инициативу в свои руки и попросил Андрея оставить их со Златой наедине. Мужчина преподнес Холостячке подарок и рассказал о своих чувствах, но у девушки появились сомнения в его искренности.

Андрей на индивидуальном общении со Златой был более честным и признался, что в последнее время очень хочет детей. Он рассказал о своих прошлых отношениях и поделился с Холостячкой своей болью.

Следующими на групповое свидание отправились Влад Ясько, Максим Тарапата и Олег Плахотнюк. Холостячка познакомила мужчин со своей музыкальной командой.

Участники побывали на настоящем выступлении Златы Огневич. Она зажгла сердца зрителей своими песнями, а мужчины в этот момент поддерживали ее с помощью плакатов и танцев.

После выступления Олег захотел пообщаться с Холостячкой наедине. Он приготовил для нее сюрприз ― мультфильм об их совместной истории. Злата оценила подарок, и пара нашла точки соприкосновения.

Следующим был Влад. Во время индивидуального общения мужчина смог раскрыться немного больше, но своими рассуждениями на тему отношений немного смутил Холостячку и заронил в ее сердце сомнение.

Свидание имело неожиданный финал, ведь Злата попросила Максима помочь ей отвезти вещи к ней… домой. Мужчина смог увидеть Холостячку в совершенно непривычной обстановке. Он приготовил девушке сюрприз и подарил ей массаж ног. Уют дома пленил обоих, и Максим признался, что влюбляется в Злату. Мужчина не удержался и впервые поцеловал Холостячку. Девушка ответила ему взаимностью.

Индивидуальное свидание на этой неделе досталось только Роману Свечкоренко. Вместе со Златой мужчина занялся аэростретчингом, а после пара отправилась на расслабляющий массаж.

Роман пообщался с Холостячкой наедине и узнал, как проходит ее привычный день. Позже он сам попробовал сделать девушке массаж. Вечер окончился ужином, во время которого Злата и Роман смогли узнать друг друга ближе.

Несмотря на всю романтику, Холостячку всю неделю терзали сомнения относительно искренности некоторых участников проекта. Поэтому ведущий Григорий Решетник решил помочь девушке понять настоящие намерения мужчин. Он предложил Владу Ясько, Андрею Задворному и Роману Свечкоренко пройти проверку на детекторе лжи. Таких ответов от мужчин не ожидал никто!

Оказалось, что Роман все еще… женат. А Влад, возможно, состоит в отношениях со своей бывшей девушкой. Правда шокировала Холостячку! Полиграф подтвердил, что Андрей влюблен в Злату и хочет создать с ней отношения. Но один вопрос все же смутил: мужчина сказал, что не имел отношений с другими девушками во время проекта, и это оказалось… ложью.

Неужели Андрей изменил Злате? Смогут ли мужчины оправдать себя? Поверит ли им Холостячка? И кто покинет проект на этой неделе?

Узнайте в полном 6 выпуске проекта «Холостячка»-2.

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