Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2
Уже в эту пятницу, 22 октября, на телеканале СТБ состоится 6 выпуск романтического реалити «Холостячка»-2. В преддверии его выхода предлагаем вам познакомиться с участниками проекта и Златой Огневич немного ближе и вспомнить, как прошел конкурс талантов на четвертой неделе. Чем мужчины удивляли Холостячку? И какой талант продемонстрировала сама Злата? Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ. Вы будете удивлены!
Больше по теме: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Конкурс талантов стал невероятным открытием артистизма и харизмы участников проекта «Холостячка»-2. Мужчины готовились к нему целую неделю, чтобы покорить Злату Огневич своей креативностью. На что они только не шли: пели, танцевали, боролись и даже предсказывали Холостячке будущее.
Олег Плахотнюк, к примеру, удивил всех своей пародией на Элвиса Пресли.
Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2
Максим Тарапата восхитил героиню не только своим знанием китайского языка, но и танцевальными способностями.
Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2
Роман Васильев не побоялся зайти на поле Златы Огневич и удивил песней, написанной на ее музыку.
Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2
Винченцо Дулепа привел всех в восторг своими атлетическими способностями.
Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2
А Васко Младенов удивлял Холостячку настоящими фокусами.
Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2
Вишенкой на торте стало выступление самой Златы Огневич. Оказалось, что Холостячка не только волшебно поет, но еще и прекрасно двигается. Ее танец покорил сердца всех мужчин в зале.
Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2
Больше по теме: Остров любви и турнир: как прошла 5 неделя на проекте «Холостячка»-2