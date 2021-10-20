Уже в эту пятницу, 22 октября, на телеканале СТБ состоится 6 выпуск романтического реалити «Холостячка»-2. В преддверии его выхода предлагаем вам познакомиться с участниками проекта и Златой Огневич немного ближе и вспомнить, как прошел конкурс талантов на четвертой неделе. Чем мужчины удивляли Холостячку? И какой талант продемонстрировала сама Злата? Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ. Вы будете удивлены!

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Конкурс талантов стал невероятным открытием артистизма и харизмы участников проекта «Холостячка»-2. Мужчины готовились к нему целую неделю, чтобы покорить Злату Огневич своей креативностью. На что они только не шли: пели, танцевали, боролись и даже предсказывали Холостячке будущее.

Олег Плахотнюк, к примеру, удивил всех своей пародией на Элвиса Пресли.

Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Максим Тарапата восхитил героиню не только своим знанием китайского языка, но и танцевальными способностями.

Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Роман Васильев не побоялся зайти на поле Златы Огневич и удивил песней, написанной на ее музыку.

Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Винченцо Дулепа привел всех в восторг своими атлетическими способностями.

Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

А Васко Младенов удивлял Холостячку настоящими фокусами.

Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Вишенкой на торте стало выступление самой Златы Огневич. Оказалось, что Холостячка не только волшебно поет, но еще и прекрасно двигается. Ее танец покорил сердца всех мужчин в зале.

Video: Какими талантами удивляли Злату Огневич участники проекта «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

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