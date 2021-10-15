Остров любви и турнир: как прошла 5 неделя на проекте «Холостячка»-2

В 5 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич проверяла физические возможности и интеллект мужчин. Лучшие из них отправились с девушкой в незабываемую поездку… на Кипр. Там героиню ожидала настоящая романтика, тепло и первый поцелуй на проекте. Чем запомнился 5 выпуск ― читайте далее.

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На пятой неделе проекта «Холостячка»-2 мужчины стали участниками настоящего турнира. Они должны были проявить не только свою силу, но и интеллект. На пути к Злате Огневич им нужно было пройти 8 заданий ― 4 на силу и 4 на сообразительность. Соответственно, участники разделились на 2 группы: силачей и интеллектуалов. Мужчина, который первым преодолевал все препятствия, мог взять себе бутоньерку. Еще одним призом от Златы были свидания. Однако если участник брал бутоньерку, рассчитывать на свидание он уже не мог.

Первыми пройти испытания попробовала группа интеллектуалов. В нее вошли Андрей Хветкевич, Роман Васильев, Влад Ясько, Максим Тарапата и Андрей Задворный. Они успешно прошли все испытания. Бутоньерку захотел взять только Максим, остальные выбрали шанс на свидание.

Вторыми испытания проходили Олег Плахотнюк, Александр Борзенко, Роман Свечкоренко, Винченцо Дулепа и Дмитрий Шевченко. Они проявили свои силовые способности. От свидания с Холостячкой никто из мужчин отказываться не захотел, поэтому вторая бутоньерка осталась на своем месте.

В конце Злата определилась, кто пойдет с ней на свидания на этой неделе. Для первой встречи она выбрала Александра, для второй ― Андрея и Дмитрия. Они вчетвером отправились на Кипр.

На индивидуальном свидании Злата и Александр покоряли горные ущелья острова. Мужчина был очень заботливым и буквально носил девушку на руках. Александр рассказал Холостячке больше о своей работе и личном. Они отправились в маленькую деревушку, где Злату ожидал еще один сюрприз: им предстояло самим приготовить местное блюдо ― шушуку.

После этого пара отправилась на романтический ужин в местную таверну. Вечер окончился традиционной музыкой и танцами.

Далее на свидание с Холостячкой отправились Дмитрий и Андрей. Вместе они поехали на ослиную ферму, где мужчинам предстояло пройти испытания от ее владельца. Участник, набравший больше баллов, мог продолжить общение с Холостячкой. Они собирали для девушки букеты, приручали ослов, готовили местное блюдо и танцевали традиционный кипрский танец.

По результатам всех испытаний у мужчин была ничья, и они оба отправились на романтическую встречу со Златой.

Первым инициативу проявил Дмитрий. Он увел Холостячку на индивидуальное общение. Наедине мужчина открылся с совершенно другой стороны и признался Злате в своих чувствах. Романтика охватила обоих, и Дмитрий первым на проекте поцеловал героиню.

Далее на индивидуальное общение с девушкой отправился Андрей. Он не был таким же открытым, как Дмитрий, и не ответил Злате на все ее вопросы, однако тоже признался в своих чувствах. Андрей решил взять инициативу в свои руки и поцеловал Холостячку.

Но на этом сюрпризы не окончились. Кто-то из участников сам прилетел на Кипр, чтобы пригласить Злату на свидание. Таинственным мужчиной оказался Роман. Они отправились исследовать подводный мир Кипра.

Пара совершила вместе романтическое погружение и затем полетала на флайборде. В конце дня их ждал романтический ужин. Мужчина признался, что Злата ему очень нравится. Он рассказал больше о себе и прошлых отношениях.

Развеялись ли после этого сомнения Златы по поводу Романа? Как закончилось их свидание? Чем еще запомнилась 5 неделя проекта? И кто покинул романтическое реалити?

Узнайте в полном 5 выпуске проекта «Холостячка»-2.

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