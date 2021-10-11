Ксения Мишина и Александр Эллерт снова вместе?

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина уже длительное время интригует поклонников подробностями своей личной жизни. Но вчера Instagram просто взорвался новостью ― неужели Ксения и ее избранник на проекте, Александр Эллерт, снова вместе? Так ли это на самом деле ― читайте далее.

Еще несколько месяцев назад первая Холостячка Украины Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт объявили о своем расставании, чем разбили сердца многих поклонников. Тем не менее, с тех пор пару неоднократно подозревали в воссоединении. Их замечали на одних и тех же мероприятиях, а на годовщину отношений мужчина поделился романтическим видеообращением.

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А вчера и Ксения Мишина, и Александр Эллерт опубликовали совместные истории в Instagram, на которых видно, что они провели воскресный день вместе.

Этим пара развеяла все сомнения и дала понять, что они снова вместе. Мы счастливы за Ксению и Александра и, как и все поклонники, надеемся, что свадьбе все-таки быть.

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