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Ксенія Мішина та Олександр Еллерт знову разом?

11.10.2021

Перша українська Холостячка Ксенія Мішина вже тривалий час інтригує шанувальників подробицями свого особистого життя. Однак учора Instagram просто вибухнув новиною ― невже Ксенія та її обранець на проєкті, Олександр Еллерт, знову разом? Чи так це насправді ― читайте далі.

ксения мишина

Ще кілька місяців тому перша Холостячка України Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт оголосили про своє розставання, чим розбили серця багатьох шанувальників. Проте, відтоді пару неодноразово підозрювали у возз’єднанні. Їх помічали на одних і тих самих заходах, а на річницю стосунків чоловік поділився романтичним відеозверненням.

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А вчора і Ксенія Мішина, і Олександр Еллерт опублікували спільні історії в Instagram, на яких видно, що вони провели недільний день разом.

ксения мишина

Цим пара розвіяла всі сумніви і дала зрозуміти, що вони знову разом. Ми щасливі за Ксенію та Олександра і, як і всі шанувальники, сподіваємося, що весіллю все-таки бути.

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