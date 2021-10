Ксенія Мішина та Олександр Еллерт знову разом?

Перша українська Холостячка Ксенія Мішина вже тривалий час інтригує шанувальників подробицями свого особистого життя. Однак учора Instagram просто вибухнув новиною ― невже Ксенія та її обранець на проєкті, Олександр Еллерт, знову разом? Чи так це насправді ― читайте далі.

Ще кілька місяців тому перша Холостячка України Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт оголосили про своє розставання, чим розбили серця багатьох шанувальників. Проте, відтоді пару неодноразово підозрювали у возз’єднанні. Їх помічали на одних і тих самих заходах, а на річницю стосунків чоловік поділився романтичним відеозверненням.

А вчора і Ксенія Мішина, і Олександр Еллерт опублікували спільні історії в Instagram, на яких видно, що вони провели недільний день разом.

Цим пара розвіяла всі сумніви і дала зрозуміти, що вони знову разом. Ми щасливі за Ксенію та Олександра і, як і всі шанувальники, сподіваємося, що весіллю все-таки бути.

