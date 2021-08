Ксенія Мішина інтригує трояндами, Еллерт — вітає з річницею

Зірка костюмованої драми «Кріпосна», перша українська «Холостячка», а також суддя легендарного шоу «Україна має талант» — Ксенія Мішина — показала великий букет троянд, який їй хтось анонімно подарував. Хто це міг би бути ― довго міркувати не довелося. Стало зрозуміло, що вони від коханого Еллерта. Незабаром і сам Олександр опублікував відеопривітання з річницею. Більше — в матеріалі.

Ранкові історії актриси почалися з того, що вона приїхала на зйомки легендарного шоу «Україна має талант». Однак цього разу в гримерці її чекав величезний букет червоних троянд. Найімовірніше, Ксюша знала, хто є дарувальником, однак вирішила заінтригувати своїх шанувальників. Але й підписникам не треба довго думати, щоб відразу визначити головного кандидата — Еллерта!

Більше на тему: Вогненна Холостячка: СТБ представив заворожливий проморолик 2 сезону романтичного реаліті

Крім того, троянди практично такої ж висоти, як і сама актриса. Ксенія додала, що хтось точно знає, якого вона зросту.

Сам же Еллерт опублікував відеопривітання з річницею стосунків, яке підписав: «Кохана».

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.