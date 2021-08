Вогненна Холостячка: СТБ представив заворожливий проморолик 2 сезону романтичного реаліті

Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ побачать другий сезон романтичного реаліті «Холостячка». Своє серце назустріч коханню відкриє співачка Злата Огнєвіч. В очікуванні прем’єри телеканал представив глядачам неймовірної краси проморолик, у якому розкрив Злату з нового, дуже чуттєвого боку. Про ідею, зйомки і результат розповіла команда СТБ.

Про Холостячку

Маркетинг-директорка СТБ Тетяна Свєтлова: «У сучасного глядача високий запит на те, щоб жінка сміливо заявляла про свій вибір, бажання та обстоювала своє рішення. Цим і зумовлений такий величезний інтерес до проєкту “Холостячка”. Відразу після успіху першого сезону, який став найкращою програмою 2020 року, ми натхненно приступили до роботи над другим. Історія Злати Огнєвіч відгукнеться багатьом жінкам. Наша героїня старанно йшла до своєї мети, її шлях не був легким. Подолавши всі труднощі, вона стала успішною артисткою, але це не врятувало її від токсичних стосунків і самотності. Злата добре знає, що таке ревнощі коханого до її успіху і як критика чоловіка може призвести до заниженої самооцінки. Але вона, як і будь-яка жінка, все одно вірить у справжнє кохання і прагне бути щасливою. Вже цієї осені ми побачимо, як наша Холостячка відкриє душу, щоб впустити у своє життя сильні почуття, знову навчитися довіряти, і зробить свій вибір».

Про концепцію проморолика

«Ні для кого не секрет, що наша Холостячка носить прізвище Огнєвіч. І восени глядачі побачать справді вогненний і пристрасний сезон. Цей вогонь Холостячка запалюватиме в собі і чоловіках. У проморолику нам хотілося показати, яка вона ― справжня Злата Огнєвіч. Упевнена, глядачі будуть приємно здивовані, побачивши, наскільки вона відкрита та емоційна», ― розповідає промодиректорка СТБ Лідія Паньків.

Концепція проморолика метафорична. Починається все з кімнати, що символізує «пустелю» в душі Злати і її самотність. Знімали першу сцену в Києві в маєтку графині Уварової.

«Ми показуємо внутрішній світ Холостячки і те, як він змінюється завдяки почуттям. Перша локація схожа на пустелю: там нічого не росте, навіть квіти в’януть. У цій кімнаті Холостячка почувається самотньою. Але вона отримує промінь надії ― це і є наш проєкт. Злата йде назустріч своєму коханню. Вона виходить у світ, де емоції переважають. Світ, у якому вона слухає своє серце. Злата відкривається почуттям, які не могла зустріти в реальному житті», ― пояснює Лідія Паньків.

Саундтреком до проморолика став ремікс пісні Alicia Keys «Girl on Fire». На думку команди, ця композиція якраз про нову Холостячку, вогняну дівчину.

Саме тому в проморолику використано багато вогняних ефектів. Усе, до чого торкається головна героїня, спалахує: музичний інструмент, стіни і навіть пісок, по якому вона йде. У такий спосіб, зазначає креативна директорка промоушна Наталя Проценко, команда хотіла передати вогонь, який живе всередині Злати, шукає вихід на свободу і, врешті-решт, розгориться величезним полум’ям кохання у фіналі проєкту.

Як створювалось полум’я, розповів креативний директор відділу ТВ брендів Олександр Антонов: «Ще перед тим, як була створена розкадровка, ми зрозуміли, що завдання буде дуже нетривіальним. Оскільки в кадрі присутній вогонь, хотілося його зробити реальним. Але за технікою безпеки нам не можна було використовувати справжнє полум’я. Тому вирішили, що всі кадри з вогнем будуть створені на простпродакшні. Ми його малювали. Виставляли в кадрах спеціальне тепле світло для відчуття, що вогонь відблискує на героїні і предметах. Створення полум’я ― доволі складний процес. Результат може бути абсолютно непередбачуваним. Але зрештою ми зі своїм завданням упоралися, і все в кадрі має органічний і реалістичний вигляд».

Більше на тему: «Холостячка» 2 сезон: 20 коротких запитань Златі Огнєвіч

Як створювався проморолик

Щоб ролик вийшов у стилі perfume commercials та найкращих традиціях Голлівуду, протягом місяця команда СТБ готувалася до зйомок, розробляла 3D-макет і планувала кожен кадр. Зйомки стартували о 3 годині ранку, щоб застати світанок і зняти кадри, які будуть наповнені особливим сонячним світлом. Загалом робота на майданчику тривала 17 годин. І було задіяно із сотню людей. Під час зйомок використовувалося спеціальне кінообладнання, анаморфотна оптика і багато світлових приладів.

Режисером проморолика став відомий український кінорежисер світового рівня Станіслав Капралов. На його рахунку стрічки «Let it snow» («Пік страху») та «Егрегор».

«Нашою метою було передати відчуття, які переживає Холостячка, показати страхи, які вона поборола, вирішивши шукати кохання в проєкті. Тому, перш ніж приступити до роботи, ми зустрілися зі Златою і довго розмовляли, ― зазначає Станіслав Капралов. ― Хочу зазначити, що з нею комфортно працювати, Злата виконує поставлені режисером завдання беззаперечно. Вона терпляча, і це дуже круто. Для наших артистів це рідкість».

Сама Злата Огнєвіч зізнається, що на цих зйомках здійснилася її давня мрія: «Я багато років думала про те, що хочу створити щось особливе з режисером кіно, і щаслива, що мені це вдалося під час зйомок проморолика “Холостячки”. Він вийшов емоційно наповненим і дуже точно передає мій внутрішній стан. Адже в “Холостячці”, як і в житті, я буду різна».

Ретро-автомобіль, півтори тисячі троянд і три тонни піску

Головний реквізит ролика ― червоний ретро-автомобіль, на якому щаслива Холостячка їде зі своїм обранцем. Для однієї зі сцен авто необхідно було наповнити свіжими трояндами. Знадобилося понад 1500 квітів!

Пустелю, в якій сплять почуття Холостячки, створили в одній із кімнат маєтку графині Уварової. На локацію завезли три з половиною тонни піску, який під час зйомок роздувався спеціальною технікою. Щоб у кадрі Злата йшла по воді і хмарах, у сусідній кімнаті розгорнули штучну водойму, що імітує романтичне озеро в Болівії, а на сходах маєтку найкраща команда піротехніків створювала густий дим.

Зовсім скоро вся країна із завмиранням серця стежитиме за історією кохання Злати Огнєвіч. Не пропустіть другий сезон реаліті «Холостячка» вже цієї осені на СТБ!

Над промороликом працювали:

Маркетинг-директорка дивізіону Мовлення ― Олена Мартинова.

Маркетинг-директорка телеканалу СТБ ― Тетяна Свєтлова.

Автори ідеї ― Лідія Паньків, Наталія Проценко.

Промодиректорка ― Лідія Паньків.

Креативна директорка промоушна ― Наталя Проценко.

Режисер ― Станіслав Капралов.

Другий режисер ― Сергій Корнієнко.

Оператор ― Євген Усанов.

Режисер монтажу ― Елгуджа Гогохія.

Продюсер ― Андрій Купрієнко.

Музичний продюсер ― Владислав Музиченко.

Стиль ― Марина Федорченко, Віталій Бірківський, Ксенія Золотухіна.

Грим ― Юлія Свиридова.

Художник-постановник ― Олексій Величко.

Керівник Дизайн-бюро ― Олексій Репік.

Арт-дирекшн ― Олександр Антонов, Андрій Асламов.

Візуальні ефекти ― Ігор Грицик.

