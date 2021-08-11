Совсем скоро зрители телеканала СТБ увидят второй сезон романтического реалити «Холостячка». Свое сердце навстречу любви откроет певица Злата Огневич. В ожидании премьеры телеканал представил зрителям завораживающе красивый проморолик, в котором раскрыл Злату с новой, очень чувственной стороны. Об идее, съемках и результате рассказала команда СТБ.

О Холостячке

Маркетинг-директор СТБ Татьяна Светлова: «У современного зрителя высокий запрос на то, чтобы женщина смело заявляла о своем выборе, желаниях и отстаивала свое решение. Этим и вызван такой огромный интерес к проекту “Холостячка”. Сразу после успеха первого сезона, который стал лучшей программой 2020 года, мы вдохновленно приступили к работе над вторым. История Златы Огневич откликнется многим женщинам. Наша героиня усердно шла к своей цели, ее путь не был легким. Преодолев все трудности, она стала успешной артисткой, но это не спасло ее от токсичных отношений и одиночества. Злата хорошо знает, что такое ревность любимого к ее успеху и как критика мужчины может привести к пониженной самооценке. Но она, как и любая женщина, по-прежнему верит в настоящую любовь и желает быть счастливой. Уже этой осенью мы увидим, как наша Холостячка откроет душу, чтобы впустить в свою жизнь сильные чувства, снова научиться доверять, и сделает свой выбор».

О концепции проморолика

«Ни для кого не секрет, что наша Холостячка носит фамилию Огневич. И осенью зрители увидят действительно огненный и страстный сезон. Этот огонь Холостячка будет зажигать в себе и мужчинах. В проморолике нам хотелось показать, какая она ― настоящая Злата Огневич. Уверена, зрители будут приятно удивлены, увидев, насколько она открытая и эмоциональная», ― рассказывает промодиректор СТБ Лидия Панькив.

Концепция проморолика метафорическая. Начинается все с комнаты, символизирующей «пустыню» в душе Златы и ее одиночество. Съемки первой сцены проходили в Киеве в особняке графини Уваровой.

«Мы показываем внутренний мир Холостячки и то, как он меняется благодаря чувствам. Первая локация похожа на пустыню: там ничего не растет, даже цветы вянут. В этой комнате Холостячка чувствует себя одинокой. Но она получает луч надежды ― это и есть наш проект. Злата идет навстречу своей любви. Она выходит в мир, где эмоции преобладают. Мир, в котором она слушает свое сердце. Злата открывается чувствам, которые не могла встретить в реальной жизни», ― объясняет Лидия Панькив.

Саундтреком к проморолику стал ремикс песни Alicia Keys «Girl on Fire». По мнению команды, эта композиция как раз о новой Холостячке, огненной девушке.

Именно поэтому в проморолике использовано много огневых эффектов. Все, к чему прикасается главная героиня, воспламеняется: музыкальный инструмент, стены и даже песок, по которому она идет. Таким способом, отмечает креативный директор промоушна Наталья Проценко, команда хотела передать огонь, который живет внутри Златы, ищет выход на свободу и, в конце концов, разгорится огромным пламенем любви в финале проекта.

Как создавалось пламя, рассказал креативный директор отдела ТВ брендов Александр Антонов: «Еще перед тем, как была создана раскадровка, мы поняли, что задача будет очень нетривиальной. Поскольку в кадре присутствовал огонь, хотелось его сделать реальным. Но по технике безопасности нам нельзя было использовать настоящее пламя. Поэтому приняли решение, что все кадры с огнем будут созданы на постпродакшне. Мы его рисовали. Выставляли в кадрах специальный теплый свет для ощущения, что огонь бликует на героине и предметах. Создание пламени ― достаточно сложный процесс. Результат может быть совершенно непредсказуемым. Но в итоге мы со своей задачей справились, и всё в кадре выглядит органично и реалистично».

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Как создавался проморолик

Чтобы ролик получился в стиле perfume commercials и лучших традициях Голливуда, на протяжении месяца команда СТБ готовилась к съемкам, разрабатывала 3D-макет и планировала каждый кадр. Съемки стартовали в 3 часа утра, чтобы застать рассвет и снять кадры, которые будут наполнены особым солнечным светом. В целом работа на площадке длилась 17 часов. И было задействовано около ста человек. Во время съемок использовалось специальное кинооборудование, анаморфотная оптика и много световых приборов.

Режиссером проморолика стал известный украинский кинорежиссер мирового уровня Станислав Капралов. На его счету картины «Let it snow» («Пик страха») и «Эгрегор».

«Нашей целью было передать ощущения, которые испытывает Холостячка, показать страхи, которые она поборола, решив искать любовь в проекте. Поэтому, прежде чем приступить к работе, мы встретились со Златой и долго разговаривали, ― отмечает Станислав Капралов. ― Хочу отметить, что с ней комфортно работать, Злата выполняет поставленные режиссером задачи беспрекословно. Она терпелива, и это очень круто. Для наших артистов это редкость».

Сама Злата Огневич признается, что на этих съемках исполнилась ее давняя мечта: «Я много лет думала о том, что хочу создать что-то особенное с режиссером кино, и счастлива, что мне это удалось во время съемок проморолика “Холостячки”. Он вышел эмоционально наполненным и очень точно передает мое внутреннее состояние. Ведь в “Холостячке”, как и в жизни, я буду разная».

Ретро-автомобиль, полторы тысячи роз и три тонны песка

Главный реквизит ролика ― красный ретро-автомобиль, на котором счастливая Холостячка уезжает со своим избранником. Для одной из сцен машину необходимо было наполнить свежими розами. Понадобилось более 1500 цветов!

Пустыню, в которой спят чувства Холостячки, создали в одной из комнат особняка графини Уваровой. На локацию завезли три с половиной тонны песка, который во время съемок раздувался специальной техникой. Чтобы в кадре Злата шла по воде и облакам, в соседней комнате развернули искусственный водоем, имитирующий романтическое озеро в Боливии, а на ступеньках особняка лучшая команда пиротехников создавала густой дым.

Video: Огненная Холостячка: СТБ представил завораживающий проморолик 2 сезона романтического реалити СТБ представил завораживающий проморолик 2 сезона романтического реалити. Смотрите проморолик 2 сезона Холостячка во главе со Златой Огневич

Совсем скоро вся страна с замиранием сердца будет следить за историей любви Златы Огневич. Не пропустите второй сезон реалити «Холостячка» уже этой осенью на СТБ!

Над промороликом работали:

Маркетинг-директор дивизиона Вещание ― Елена Мартынова.

Маркетинг-директор телеканала СТБ ― Татьяна Светлова.

Авторы идеи ― Лидия Панькив, Наталья Проценко.

Промодиректор ― Лидия Панькив.

Креативный директор промоушна ― Наталья Проценко.

Режиссер ― Станислав Капралов.

Второй режиссёр ― Сергей Корниенко.

Оператор ― Евгений Усанов.

Режиссер монтажа ― Элгуджа Гогохия.

Продюсер ― Андрей Куприенко.

Музыкальный продюсер ― Владислав Музыченко.

Стиль ― Марина Федорченко, Виталий Бирковский, Ксения Золотухина.

Грим ― Юлия Свиридова.

Художник-постановщик ― Алексей Величко.

Руководитель Дизайн-бюро ― Алексей Репик.

Арт-дирекшн ― Александр Антонов, Андрей Асламов.

Визуальные эффекты ― Игорь Грицик.

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