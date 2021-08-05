«Холостячка» 2 сезон: 20 коротких вопросов Злате Огневич
Скоро на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени. Реалити «Холостячка»-2 перенесет зрителя в незабываемый водоворот эмоций, свиданий и страстей. А пока остаются считанные недели до старта путешествия под названием «Холостячка», главная героиня Злата Огневич ответила на 20 коротких и совершенно разных вопросов. Блиц — в материале.
Жаворонок или сова?
Сова.
Ужин: салат или паста?
Паста.
Чай или кофе?
Сладкий кофе.
Какие цветы любимые?
Орхидеи.
Сладости: да или нет?
Сладости — пахлава, сочная, которая тает во рту!
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Отдых: с друзьями на вечеринке или дома с одеялом и чаем?
Пусть это будет вечеринка на Бали в клубе «Лаффовела». Это была лучшая вечеринка года в моей жизни.
Отпуск: горы или море?
Как может быть море без гор? Море и горы!
Свободное время: книга или фильм?
Книга.
Фильм или сериал?
Сериал. Из последних ― «Shadow and bone» на Netflix, «Тень и кость».
Квартира или дом?
Я мечтаю о доме.
Платья или джинсы?
Это будет деним, джинсовое платье.
Каблуки или кроссовки?
Каблуки.
Ужин: готовить или заказать доставку?
Пусть мне его приготовит парень. Это так сексуально.
А любишь готовить?
Я люблю готовить только пасту.
Фанаты преследовали прежде?
Да, меня преследовали фанаты, и один даже вычислил, где я живу. Напал на меня ночью. Это маньяк, который меня преследовал два года. Но о нем ничего не слышно. Хотя о нем снял сюжет один из украинских каналов, и в этом сюжете он с такой улыбкой во весь кадр говорит: «Да, да, я говорил, что хочу ее убить, но это я пошутил. Я никогда ей не угрожал на самом деле».
Убегала когда-нибудь со свидания?
Нет, я не убегала со свидания. Я просто начинала вести себя, как такая сучка. И парень мне после этого не звонил, не писал. То есть он понимал, что это не тот человек, с которым он хочет встречаться.
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Когда-то покупала одежду на размер меньше?
Я покупала себе одежду на размер меньше, чтобы похудеть и влезть в эту одежду. Это же классика жанра.
Можешь заснуть с макияжем?
Нет, никогда. Для меня это табу — спать с макияжем. Благодаря маме, которая меня приучила. Потому что я выросла в Крыму, и знаете это чувство, когда ты приходишь с дискотеки в 5 утра и мама такая: «Смывай мейк». Я иду и смываю.
Какую суперсилу хотела бы иметь?
У меня есть суперсила. Я очень сильная личность. Еще хочу, чтобы было 36 часов в сутках, а не 24.
Опиши свою жизнь одним словом или фразой.
Есть что вспомнить, но немного рассказать. Такова жизнь.