Скоро на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени. Реалити «Холостячка»-2 перенесет зрителя в незабываемый водоворот эмоций, свиданий и страстей. А пока остаются считанные недели до старта путешествия под названием «Холостячка», главная героиня Злата Огневич ответила на 20 коротких и совершенно разных вопросов. Блиц — в материале.

Жаворонок или сова?

Сова.

Ужин: салат или паста?

Паста.

Чай или кофе?

Сладкий кофе.

Какие цветы любимые?

Орхидеи.

Сладости: да или нет?

Сладости — пахлава, сочная, которая тает во рту!

Больше по теме: 10 интересных и необычных фактов о Холостячке Злате Огневич

Отдых: с друзьями на вечеринке или дома с одеялом и чаем?

Пусть это будет вечеринка на Бали в клубе «Лаффовела». Это была лучшая вечеринка года в моей жизни.

Отпуск: горы или море?

Как может быть море без гор? Море и горы!

Свободное время: книга или фильм?

Книга.

Фильм или сериал?

Сериал. Из последних ― «Shadow and bone» на Netflix, «Тень и кость».

Квартира или дом?

Я мечтаю о доме.

Платья или джинсы?

Это будет деним, джинсовое платье.

Каблуки или кроссовки?

Каблуки.

Ужин: готовить или заказать доставку?

Пусть мне его приготовит парень. Это так сексуально.

А любишь готовить?

Я люблю готовить только пасту.

Фанаты преследовали прежде?

Да, меня преследовали фанаты, и один даже вычислил, где я живу. Напал на меня ночью. Это маньяк, который меня преследовал два года. Но о нем ничего не слышно. Хотя о нем снял сюжет один из украинских каналов, и в этом сюжете он с такой улыбкой во весь кадр говорит: «Да, да, я говорил, что хочу ее убить, но это я пошутил. Я никогда ей не угрожал на самом деле».

Убегала когда-нибудь со свидания?

Нет, я не убегала со свидания. Я просто начинала вести себя, как такая сучка. И парень мне после этого не звонил, не писал. То есть он понимал, что это не тот человек, с которым он хочет встречаться.

Больше по теме: Сказала «да» вселенной: Злата Огневич о съемках проекта «Холостячка»-2

Когда-то покупала одежду на размер меньше?

Я покупала себе одежду на размер меньше, чтобы похудеть и влезть в эту одежду. Это же классика жанра.

Можешь заснуть с макияжем?

Нет, никогда. Для меня это табу — спать с макияжем. Благодаря маме, которая меня приучила. Потому что я выросла в Крыму, и знаете это чувство, когда ты приходишь с дискотеки в 5 утра и мама такая: «Смывай мейк». Я иду и смываю.

Какую суперсилу хотела бы иметь?

У меня есть суперсила. Я очень сильная личность. Еще хочу, чтобы было 36 часов в сутках, а не 24.

Опиши свою жизнь одним словом или фразой.

Есть что вспомнить, но немного рассказать. Такова жизнь.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ