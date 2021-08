Осенью на телеканале СТБ состоится долгожданная романтическая премьера — «Холостячка»-2. Главной героиней реалити стала певица и композитор Злата Огневич. Чтобы зрители ближе познакомились с Холостячкой, мы узнали 10 интересных и необычных фактов о Злате Огневич. Instagram, утренние привычки и умение копировать чужие голоса, — обо всем этом читайте в материале.

О спорте

Мне нравится плавание. Когда я отдыхала в Таиланде, я пробовала «полет Гиббона». На тебя надевают такую ​​конструкцию с эластичной веревкой, и ты летаешь над пропастью. Это очень интересно, просто адреналин зашкаливает. Еще мечтаю прыгнуть с парашютом.

Об умении копировать голоса

С самого детства я копировала голоса. Мужские, женские… Особенно я любила копировать мужские теноровые классические голоса. Даже животных, птиц, лягушек, кур, лошадей. То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Знают только моя семья и друзья.

О социальных проблемах

Сейчас такое время, что нельзя оставаться в стороне от вопросов, которые беспокоят общество: гендерное неравенство, защита женщин, социальные темы, касающиеся детей и родителей, свободы человека, право человека на свое мнение, на свою собственную жизнь. Я не могу от этого оставаться в стороне.

Об Instagram

Инстаграм для меня — это инструмент для того, чтобы донести свое мнение обществу. Для того, чтобы рассказать о своем творчестве.

О карьерных неудачах

У меня было выступление, к которому я очень долго готовилась. Оно было в филармонии, с оркестром. И я так разволновалась, что последнюю ноту взяла нечисто. После этого концерта, я пересматривала это видео со слезами на глазах. Я не спала всю ночь и думала: «Ты бездарь. Как ты могла!». Сейчас я понимаю, что все это бред. И я себе сейчас даю право на ошибки. Я кайфую от ошибок. И кайфую от побед. Это были такие провалы, которые меня научили тому, что надо кайфовать и от ошибок, и от побед.

Об утренних привычках

Уже очень давно я себя приучила просыпаться утром и улыбаться. Это даже такое упражнение физическое: я просыпаюсь и делаю вот так. Даже когда у меня нет для этого настроения и желания. Эта искусственная улыбка, она запускает хорошие процессы в организме. Этому меня научил один человек, который занимается йогой, медитациями.

О свиданиях на проекте «Холостячка»

Я кроссворды точно не хочу разгадывать на свидании, это мне неинтересно. Но пусть будет экстремальное свидание с романтическим завершением. Это будет хорошо!

О поцелуях

Мне надо мужчину не только почувствовать посредством общения. Я люблю пробовать на вкус. Мне это интересно. И мне будет интересно целоваться. Возможно, это будут целомудренные такие поцелуи. Возможно, страстные.

О любимом фильме

Мне очень нравится «Куда приводят мечты». Также фильм с Бьёрк «Танцующая в темноте». Нравится «Малхолланд драйв» — это суперкино. И еще из последних комедия «Большой Лебовски» — это просто best of the best. И «Женщина на грани нервного срыва» — просто топ, я советую посмотреть эту комедию, она 80-х годов.

Три самохарактеристики

Романтическая, сильная, творческая.