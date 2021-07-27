Осенью на телеканале СТБ состоится романтическая премьера реалити «Холостячка»-2. Главной героиней стала певица и композитор Злата Огневич. Холостячка призналась, к чему готовится, каких свиданий ждет, а также что будет делать в случае, если ей понравятся двое мужчин одновременно! Ответы на все эти вопросы — в материале.

Об ожиданиях от проекта «Холостячка»

Я хочу, чтобы у нас были экстремальные свидания. Потому что я веду активный образ жизни. Я люблю активно отдыхать, даже во время отпуска. И я хочу, чтобы ребята боролись за мое сердце, за мое внимание. Я хочу посмотреть, на что они будут способны между собой и со мной ради любви, ради моего сердца. Потому что я требовательная девушка. И очень непросто мне угодить. Я не считаю, что это является недостатком. Просто я такая есть. И я говорю об этом откровенно.

Это просто фантастический мастер-класс по открытию своей женственности и понимания отношений между мужчинами и женщинами.

О переживаниях касательно проекта «Холостячка»

Знаешь, о чем переживаю? Я переживаю, что мне могут понравиться два парня одновременно.

Больше по теме: Злата Огневич о проекте «Холостячка», мужчине своей мечты и табу

Об инициативности Златы Огневич

Мне понравятся два парня, что делать? Я буду приглашать их на свидания, я буду придумывать задания. И я хочу их поместить в такие условия, чтобы раскрывался характер. Например, в экстремальные условия, чтобы увидеть, что мужчины представляют собой на самом деле. Я точно знаю, что на проекте они будут говорить: «Я такой классный, я обожаю детей, я обожаю животных, я обожаю экстрим!». А на самом деле они могут быть совсем другими людьми.

А следить за ходом событий романтического реалити во главе со Златой Огневич мы сможем уже скоро. Не пропустите осенью премьеру проекта «Холостячка»-2 на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ