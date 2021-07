Я хочу екстремальні побачення: Холостячка Злата Огнєвіч про очікування від 2 сезону

Восени на телеканалі СТБ відбудеться романтична прем’єра реаліті «Холостячка»-2. Головною героїнею стала співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Холостячка зізналася, до чого готується, яких побачень жадає, а також що робитиме в разі, якщо їй сподобаються двоє чоловіків одночасно! Відповіді на всі ці запитання — в матеріалі.

Про очікування від проєкту «Холостячка»

Я хочу, щоб у нас були екстремальні побачення. Тому що я веду активний спосіб життя. Я люблю активно відпочивати, навіть під час відпустки. І я хочу, щоб хлопці боролися за моє серце, за мою увагу. Я дуже хочу подивитися, на що вони будуть здатні між собою і зі мною заради кохання, заради мого серця. Тому що я вибаглива дівчина. І дуже непросто мені догодити. Я не вважаю, що це є недоліком. Просто я така є. І я кажу про це відверто.

Це просто фантастичний майстер-клас із відкриття своєї жіночності та розуміння стосунків між чоловіками та жінками.



Про переживання щодо проєкту «Холостячка»

Знаєш, про що переживаю? Я переживаю, що мені можуть сподобатися два хлопці одночасно.

Про ініціативність Злати Огнєвіч

Мені сподобаються два хлопці, що робити? Я буду запрошувати їх на побачення, я буду придумувати завдання. І я дуже хочу їх помістити в такі умови, щоб розкривався характер. Наприклад, в екстремальні умови, щоб побачити, що чоловіки являють собою насправді. Я точно знаю, що на проєкті вони казатимуть: «Я такий класний, я обожнюю дітей, я обожнюю тварин, я обожнюю екстрим!». А насправді вони можуть бути зовсім іншою людиною.

А стежити за перебігом подій романтичного реаліті на чолі зі Златою Огнєвіч ми зможемо вже скоро. Не пропустіть восени прем’єру проєкту «Холостячка»-2 на телеканалі СТБ!

