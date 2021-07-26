Вскоре на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени 2021 года. Проект «Холостячка»-2 во главе с певицей и композитором Златой Огневич будет покорять сердца зрителей и дарить вихрь незабываемых эмоций. Поэтому мы пообщались с главной героиней на тему мужчин, табу и прошлых отношений. Интервью Златы Огневич читайте в материале.

Об идеале мужчины

Главное для меня в человеке, в мужчине — это то, чтобы он не был идеальным. Потому что это будет неинтересно. Мне нравятся мужчины, полные жажды жизни. Мне нравятся мужчины, которые любят путешествовать, вести активный образ жизни. Мне очень импонирует наличие интеллекта и, конечно же, чувство юмора.

О табу в мужчине

Мне не нравятся самовлюбленные мужчины. Вот эту черту характера (я назвала бы ее недостатком) я не смогла бы принять. И если он будет принимать какие-то наркотики, то это тоже мне не близко. Все остальное можно принять.

Об успешности, которая отпугивала мужчин

Я сталкивалась с теми моментами, когда мой парень просто сказал мне: «Знаешь, я так подумал, мы не сможем с тобой встречаться, потому что будут говорить, что это парень Златы Огневич!». Я думаю, что все это бред. Потому что, если человек самодостаточный, успешный, сильный, то он не будет озадачиваться темой, что он мой парень.

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Также был парень, который говорил, что он не примет моей карьеры, ведь у меня есть поклонники, которые будут ухаживать, дарить цветы. А он хочет, чтобы я принадлежала только ему. Я считаю, что это какой-то человеческий эгоизм. Это даже не об отношениях. Как один человек может принадлежать другому? Я не вещь. Я живая личность. Я не могу никому принадлежать вообще.

Не пропустите осенью 2021 года премьеру 2 сезона романтического реалити «Холостячка» на СТБ!

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